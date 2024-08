Il Chelsea caccia anche lui: Juve e Milan sono state avvisate

Una opportunità di mercato per la Serie A dalla Premier League: in arrivo un difensore del Chelsea di Enzo Maresca

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo e diverse situazioni potrebbero sbloccarsi da qui a fine mercato: ecco un’occasione per le big italiane dalla Premier League.

Mancano circa due settimane alla fine della sessione estiva di calciomercato che ora entra in una fase cruciale. Una fase spesso ricca di colpi di scena ma anche di opportunità per le società a caccia di rinforzi negli ultimi giorni di trattative. In tal senso, per alcune importanti società di Serie A potrebbe presentarsi una interessante possibilità di mercato proveniente dalla Premier League.

Un’opportunità di mercato rappresentata da Axel Disasi, difensore franco-congolese classe ’98, di proprietà del Chelsea e legato ai Blues da altri cinque anni di contratto. Rientra nel lungo elenco di calciatori in uscita dal club londinese e tra coloro i quali potrebbero arrivare in Italia, anche se il giocatore ha diversi estimatori anche e soprattutto in Francia.

Calciomercato, Axel Disasi in Serie A: opportunità per le big di mercato

Appena un anno fa, il Chelsea spendeva 38,5 milioni di sterline (oltre 40 milioni di euro) per prelevare Axel Disasi dal Monaco. In una stagione con i Blues ha raccolto quarantaquattro gettoni di presenza, realizzando anche tre gol, ma ora sarebbe fuori dai piani tecnici della squadra allenata da Enzo Maresca.

Convocato per l’amichevole con l’Inter, è rimasto in panchina dopo l’infortunio all’ernia che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico a inizio estate. Prima del match con i nerazzurri ha confermato di non essere ancora al top della condizione, ma allo stesso tempo di “sentirsi bene, ho perso un po’ di forza e devo recuperare, spero di farlo presto”.

Pur allenandosi agli ordini di Enzo Maresca, il difensore originario della Repubblica Democratica del Congo che ha ancora cinque anni di contratto (dunque in scadenza il 30 giugno 2029) potrebbe essere ceduto dal Chelsea in questa sessione estiva di calciomercato. Ha estimatori in Francia, ma potrebbe fare al caso anche di alcune big di Serie A. In particolar modo Napoli, Milan, Roma e Juventus potrebbero mettere nel mirino Axel Disasi. Nel dettaglio, il Napoli di Conte ha bisogno di rinforzi in difesa, così come il Milan alla luce dell’imminente cessione di Pierre Kalulu alla Juventus. Anche i bianconeri potrebbero aver bisogno di un altro difensore viste le possibili partenze di Rugani e Tiago Djalo.