I campioni in carica tremano: inchiesta aperta e retrocessione

Dopo il titolo può arrivare la clamorosa retrocessione: i campioni in carica tremano per l’inchiesta aperta

Dalle stelle alla polvere nel giro di una sola stagione. Il mondo del calcio è pieno di cadute rovinose dopo grandi successi. In Italia l’ultimo esempio è arrivato con il Napoli lo scorso anno: dallo straordinario trionfo targato Spalletti ad un’annata catastrofica, culminata con il decimo posto in classifica dopo aver cambiato tre allenatori.

Potrebbe ora succedere anche peggio ai campioni in carica. Questa volta siamo in Premier League dove il Manchester City è reduce dal quarto campionato vinto consecutivamente, il quinto negli ultimi sei anni. Un dominio che potrebbe continuare anche nella stagione che sta per iniziare con la squadra di Guardiola data come favorita, nonostante la concorrenza nel campionato inglese non manchi.

I Citizens però potrebbero pagare a caro prezzo l’inchiesta sul Fair Play Finanziario che è aperta da tempo nei loro confronti. Il pericolo è che i fasti degli ultimi anni si trasformino in un ricordo lontano, con il Manchester City soggetto ad una pesantissima sanzione.

Manchester City, rischio retrocessione: cosa sta succedendo

Non è la prima volta che si sente parlare di retrocessione per il Manchester City in relazione alle presunte violazioni del fair play finanziario.

Una possibile sanzione che torna d’attualità come riportato da ‘Transfer News Live’, secondo cui i Citizens potrebbero essere retrocessi nel caso in cui venissero provate le accuse più gravi. A conferma di ciò ci sono le scelte dei bookmaker che non solo quotano una nuova vittoria della formazione di Guardiola, ma bancano anche la retrocessione del City. Certo bisognerà capire quando si procederà con la discussione delle accuse che riguardano la società di Manchester, oltre a valutare quali delle numerose accuse saranno accolte e quali, invece, rigettate. Il rischio però non può essere ignorato.