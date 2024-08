Dai trofei con il Milan alla panchina del Barcellona: cosa fa oggi Rijkaard

Frank Rijkaard è considerato da molti uno dei più grandi calciatori della storia, ma la sua carriera ha preso una piega inaspettata: cosa fa oggi

La carriera di Frank Rijkaard parla da sola per quello che è riuscito a conquistare e per la gioia che è riuscito a infondere nel cuore dei tifosi. Parliamo di uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio, come viene considerato da molti, un calciatore dall’enorme carisma e capace di mettere in campo tutta la sua qualità al servizio della squadra.

È impossibile non ricordare che ha formato un asse straordinario nel Milan anni ’90 con Ruud Gullit e Marco van Basten, il magico trio olandese che ha fatto la fortuna di una squadra storica. D’altronde, in rossonero ha vinto due Champions League, quelle del 1988-1989 e 1989-1990, e poi è riuscito a ripetersi anche con la maglia dell’Ajax, alzando al cielo la coppa dalle grandi orecchie nel 1994-95.

I suoi successi sono stati molto importanti anche con la nazionale olandese, dato che si è laureato campione d’Europa nel 1988: in tutto con gli Oranges ha messo a referto 73 presenze, realizzando anche dieci gol. E la sua magia in campo è rimasta anche dopo, seppur in forme diverse.

Cosa fa oggi Rijkaard: dalla carriera di allenatore al nuovo ristorante

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore, diventando vice dell’Olanda nel 1988 e poi primo allenatore per due anni, fino al 2000. Dopo la fine del rapporto, è rimasto nei Paesi Bassi sulla panchina dello Sparta Rotterdam, per poi iniziare una nuova avventura alla guida di una delle squadre più forti di sempre, quella del Barcellona.

Al comando dei blaugrana è riuscito a vincere la quarta Champions League della sua storia personale nel 2006, fino all’addio nel 2008 dopo un lustro magico. Sono seguite esperienze in cui non è più riuscito a brillare e sembrava aver perso il suo tocco magico: è stato un anno al Galatasaray e due anni alla guida dell’Arabia Saudita, e dal 2013 non si è più seduto in panchina, terminando di fatto la sua carriera da allenatore, con il ritiro annunciato nella primavera del 2014.

Da diversi anni, è ambasciatore della Johan Cruijff Foundation, ma nel febbraio del 2023 ha deciso di dare vita a un’attività sorprendente e slegata dal calcio: ha aperto, infatti, un ristorante italiano a Utrecht insieme al suo ex compagno di squadra Marco van Basten.