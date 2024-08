All-in Juve in Serie A: due esuberi sbloccano il colpaccio

La Juve può dare una svolta al mercato con una doppia operazione inaspettata in uscita, magari inserendolo nella trattativa

La Juventus ha poco più di 15 giorni per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta e le pedine mancanti non sono poche. Un centrocampista, un difensore e due esterni offensivi. Con alcuni nomi già ben definiti per non dire molto vicini. In particolare Pierre Kalulu, che nelle prossime ore potrebbe già raggiungere Torino in prestito con diritto di riscatto e bonus per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita.

E poi ovviamente Koopmeiners per cui avanza la trattativa con l’Atalanta, che comunque deve prima chiudere per O’Riley, il sostituto. La questione attaccanti è quanto mai intricata, perché anche in questo caso sono stati individuati i profili, ma non sono affatto vicini. Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, con Galeno ed Edwards dietro, i giocatori su cui la Juve sta lavorando. Ma le formule e le cifre in ballo, oltre a vari incastri, non permettono l’accelerata decisiva. Anche perché i bianconeri sono pure alle prese con i tanti esuberi che pesano solo di cartellini circa 50 milioni di euro al lordo. Szczesny, Chiesa, McKennie, Arthur e Kostic i principali. Questi ultimi due sono però una possibile chiave nei discorsi di mercato con la Fiorentina per il numero 10 argentino.

Kostic e Arthur in orbita Fiorentina: possibili carte per Nico Gonzalez

La Fiorentina lascerebbe andare Nico Gonzalez solo dopo l’arrivo di Gudmundsson, che resta però in bilico. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, lo stesso club toscano si sarebbe informata della situazione proprio di Kostic, oltre al possibile ritorno di fiamma per Arthur. Il serbo gioca nella stessa posizione di Nico, sarebbe un ritorno al ruolo che lo ha fatto decollare all’Eintracht, in attacco.

La Fiorentina, del tutto contraccambiata, vorrebbe riportare al Franchi pure Arthur dopo la buona stagione scorsa ma l’ostacolo ingaggio è importante. Sono due nomi su cui però eventualmente si può lavorare, con la Juventus a cercare di ‘ammorbidire’ la viola spingendo appunto Kostic – anche con condizioni favorevoli – e partecipando nuovamente allo stipendio del brasiliano. Contestualmente, Giuntoli risolverebbe in un colpo pure una parte della questione esuberi diventata così annosa. Ipotesi, discorsi, scenari possibili.