Addio definitivo all’Inter: va in Premier a prezzo raddoppiato

L’addio all’Inter ormai è definitivo, non ci sono più dubbi: l’operazione può decollare in tempi brevi e a prezzo raddoppiato rispetto al passato

L’Inter rischia di restare a guardare un altro addio definitivo sul calciomercato. I nerazzurri si sono mossi per tempo per chiudere le principali operazioni in cantiere quest’estate e ci riferiamo ovviamente agli arrivi di Taremi e Zielinski a parametro zero, ma anche all’acquisto di Josep Martinez tra i pali.

Marotta e Ausilio volevano fortemente un profilo come l’ex Genoa, in grado di garantire prospettive e qualità tra i pali per il futuro e alla fine, con Bento diventato troppo costoso, al pari di altri profili, hanno deciso di puntare i loro milioni sullo spagnolo, che affiancherà Yann Sommer, per il momento come secondo portiere.

Se riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro nel tempo a un anno fa, la situazione era decisamente più confusa. L’Inter aveva ceduto André Onana a peso d’oro al Manchester United, e faceva fatica a trovare un nome adatto a prendere il suo posto. Poi ha puntato sull’esperienza di Sommer, affiancata dal prestito di Audero. La rivoluzione del parco portieri si è completata quest’estate, ma un profilo che molti tifosi avrebbero voluto non è mai arrivato ad Appiano Gentile.

Mamardashvili sempre più vicino al Liverpool: l’Inter è solo un ricordo

In quei frangenti, Giorgi Mamardashvili è stato un nome spesso accostato al calciomercato dell’Inter, purtroppo senza che la trattativa entrasse mai nel vivo. Un anno fa, poteva essere presto per 20 milioni o poco più che i nerazzurri non hanno potuto investire.

Oggi ne servono 40, esattamente il doppio, per strapparlo al Valencia e c’è chi pare intenzionato a spenderli. Secondo quanto scritto da ‘As’, infatti, il Liverpool è pronto ad arrivare a questa cifra tra parte fissa e bonus e portare così il georgiano dalla propria parte. Arne Slot ha comunque intenzione di puntare su Alisson Becker come titolare – il brasiliano è legato alla big inglese da un contratto fino a giugno 2027.

Per questo, l’idea del club è prendere subito Mamardashvili e cederlo in prestito in Premier League a un club minore, in modo da consentirgli di fare esperienza in un campionato ancora più competitivo e con dinamiche di gioco diverse. Il georgiano si è messo in evidenza anche nell’ultima edizione degli Europei in Germania ed è uno dei migliori talenti nella nuova generazione di portieri.