“Vattene dall’Inter”: autogol nerazzurro, tutti contro di lui

Vogliono la sua cessione. Il giocatore non è più gradito e il posto ufficiale dell’Inter non ha fatto altre che scatenare i tifosi

E’ sicuramente un giorno importante per il calciatore dell’Inter. L’attaccante argentino è stato così celebrato sui social anche dal club nerazzurro, con un post su X.

I campioni d’Italia hanno, infatti, voluto festeggiare i 30 anni di Correa. L’ex Lazio non è sicuramente tra gli elementi più graditi in rosa da parte dei tifosi e nonostante il compleanno, il tweet dell‘Inter è stato inondato da messaggi in cui si chiede al giocatore di andarsene. Sono davvero tantissimi i tweet in cui i sostenitori dell’Inter fanno gli auguri a Correa, ma allo stesso tempo lo spingono a fare le valigie.

Inter, Correa è un esubero: i tifosi chiedo la cessione

L’avventura di Correa non è mai decollata. Nonostante la grande stima da parte di Simone Inzaghi, il giocatore non è riuscito ad imporsi in nerazzurro.

L’argentino è di fatto un esubero e dopo l’avventura per nulla positiva al Marsiglia, si sta cercando una nuova sistemazione. E’ impossibile che l’Inter riesca a guadagnare qualcosa dalla sua cessione, ma un suo eventuale addio permetterebbe ai nerazzurri di mettere le mani su un nuovo attaccante, magari quel Albert Gudmundsson che appare sempre più vicino alla Fiorentina. Ecco perché i tifosi spingono per un addio di Correa, ai tifosi dell‘Inter non è più gradito.

Ecco alcuni tweet:

Auguri VATTENE — Duca Andrea (@DucaAndrea85) August 12, 2024

Auguri chicco Ora vattene però — Gian ⭐⭐ (@inter_ismo) August 12, 2024

Tanti auguri, ora però togliti dalle ⚾️⚾️

🤣🤣🤣 — Amala forever 🖤💙 (@MTibimau) August 13, 2024

Che ne pensi Tucu di festeggiare sull’aereo, mentre te ne vai?! VATTENE — Stefano Di Domenico (@stepanovs14) August 12, 2024

