Riecco Allegri, il ritorno prende quota: subito in panchina

Massimiliano Allegri potrebbe tornare subito in panchina: il suo nome ha preso quota nelle ultime ore, tutti i dettagli

L’ultima panchina non è stata di quelle da ricordare, nonostante abbia portato in bacheca un trofeo. L’addio tra Massimiliano Allegri e la Juventus è stato burrascoso, con l’esonero dopo quanto accaduto al termine della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta.

Ora i bianconeri hanno voltato pagina, affidando la squadra a Thiago Motta che aspetta i rinforzi per poter lottare per il vertice, ciò che non è riuscito al suo predecessore. Allegri, invece, si gode un po’ di relax, in attesa della chiamata giusta per tornare in panchina. Trattative vere e proprie quest’estate non ci sono state, ma il suo nome è tra quelli che compare sempre quando c’è una panchina importante da assegnare.

È successo, ad esempio, quando l’Italia di Spalletti ha fallito ad Euro 2024, una ipotesi che potrebbe tornare di moda al momento dell’elezione del nuovo presidente Figc. Ma Allegri può essere un nome spendibile anche in ottica Inghilterra: l’addio di Southgate ha aperto la caccia al successore da parte della Federazione inglese che, per il momento, ha scelto Carsley come ct ad interim in vista delle sfide di Nations League contro Irlanda e Finlandia a settembre.

Una scelta temporanea, in attesa che si trovi il nome giusto per una panchina prestigiosa e complicata come quella della Nazionale dei tre leoni. E tra i profili che potrebbero essere valutati c’è anche quello di Massimiliano Allegri.

Allegri ct dell’Inghilterra: l’ex Juventus tra i candidati

La caccia al prossimo ct dell’Inghilterra è ovviamente molto seguita dai bookmakers inglesi che quotano anche il nome di Allegri tra i possibili candidati.

In particolare l’ex Juventus oscilla da una quota di 33 a 1 ad una di 50 a 1, non una delle più basse. Tra i nomi, oltre alla conferma di Carsley, tanti allenatori che hanno un passato (e un presente) in Premier League come Graham Potter, Eddie Howe, Pochettino e Klopp. Quotato anche l’approdo di Lampard, così come la suggestiva candidatura di Guardiola e due italiani come Mancini e Ancelotti. Da segnalare come tra i nomi quotati c’è anche quello dell’attuale allenatore della Juventus, Thiago Motta: una ipotesi che, salvo clamorose sorprese, è davvero molto lontana dalla realtà.