Pulisic out per Milan-Monza: ecco il problema

Pulisic non ci sarà contro il Monza, ultima amichevole che il Milan giocherà prima dell’inizio del campionato, in programma venerdì

E’ l’ultima amichevole per il Milan di Paulo Fonseca prima dell’inizio del campionato. I rossoneri stasera affronteranno il Monza di Alessandro Nesta per il Trofeo Berlusconi.

Contro i brianzoli, il tecnico portoghese farà dunque le prove per la prima partita di Serie A, contro il Torino. Non ci sarà però Christian Pulisic. Il fantasista americano, infatti, non sarà convocato per via di una botta alla caviglia, rimediata in allenamento. Tra i tifosi rossoneri si è già diffusa un po’ di preoccupazione, ma l’ex Chelsea salterà il Monza solo per precauzione, contro i granata, dunque, sarà regolarmente in campo. Stasera, invece, spazio ad Alvaro Morata in avanti. Alle sue spalle così ci saranno Ruben Loftus-Cheek con Rafa Leao e Samu Chukwueze.

Il resto della formazione di fatto sarà quella titolare. A centrocampo così al fianco di Ismael Bennacer si rivede Tijani Reijnders. L’olandese è alla sua prima apparizione dopo l’avventura agli Europei, al pari di Theo Hernandez e Mike Maignan. In difesa ci saranno poi anche Davide Calabria, in attesa di Emerson Royal, Fikayo Tomori e uno tra Malick Thiaw e Pavlovic