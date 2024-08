PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 3-1: Saelemaekers si prende il Diavolo, San Siro boccia Adli

Ecco le pagelle e i voti di Milan-Monza, match di San Siro delle ore 21.00, valevole per il Trofeo Berlusconi

E’ Alexis Saelemaekers a sbloccare Milan-Monza, all’undicesimo, con un tiro nettamente deviato, che ha spiazzato Pizzignacco. Il pareggio dei biancorossi arriva con Daniel Maldini, bravo a sfruttare un buco difensivo.

Nella ripresa Fonseca cambia tutta la squadra e il Diavolo trova nuovamente il vantaggio con Jovic, al suo primo gol con la maglia numero nove. Il tris del Milan è firmato da Reijnders, con un bolide da fuori. Il Trofeo Berlusconi tra il Diavolo e il Monza termina così con il risultato di 3 a 1.

MILAN primo tempo

Maignan 6

Calabria 6

Thiaw 5,5

Gabbia 5,5

Terracciano 5,5

Musah 6,5

Flop Adli 5 – Appare lento, impreciso e spesso impacciato. Il centrocampista francese è in cima alla lista dei partenti e non è certo con una prova come quella di stasera che può far cambiare idea al Milan. Prima di lasciare il campo arrivano pure i fischi di San Siro.

Top Saelemaekers 7,5 – E’ il giocatore più in forma del Milan. Continua il momento positivo del belga, che ha ormai convinto del tutto Fonseca. Sempre nel vivo dell’azione, duetta con i compagni e si avventura in giocate personali che hanno quasi sempre successo. C’è certamente un po’ di fortuna nel gol segnato, ma era lì, nel posto giusto e non è certo poco.

Loftus-Cheek 6,5

Leão 6

Morata 5,5

MILAN secondo tempo

Torriani 6,5

Jimenez 6 – Dal 62′ Zeroli 6

Tomori 6

Pavlovic 6

Bennacer 6,5

Reijnders 7,5

Chukwueze 6

Liberali 6,5 – Dal 73′ Pobega 6

Okafor 6,5

Jovic 7

All. Fonseca 6,5

TABELLINO

MILAN-MONZA 3-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Musah, Adli; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Leão; Morata. A disp.: Raveyre, Torriani; Hernández, Jiménez, Pavlović, Tomori; Bennacer, Liberali, Pobega, Reijnders, Zeroli; Chukwueze, Cuenca, Jović, Okafor. All.: Fonseca.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Sensi, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato; Marić. A disp.: Mazza, Sorrentino; Bettella, Birindelli, Caldirola; D’Alessandro, Gagliardini, Machín, Pessina, Valoti; Diaw, Marras, Mota Carvalho, Petagna. All.: Nesta.

GOL: 11′ Saelemaekers (M), 34′ Maldini (Mo), 47′ Jovic (M), 57′ Reijnders (M)

AMMONITI:

ESPULSI: