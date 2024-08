Napoli scatenato: “Cinque colpi per Conte e su Szczesny…” | ESCLUSIVO

Napoli attivissimo sul mercato, Conte chiede acquisti e cessioni: ne servono almeno cinque

Il Napoli è fortemente attivo sul mercato, sia sul fronte delle entrate che in quello delle uscite. Dopo le parole di Antonio Conte post vittoria contro il Modena, Giovanni Manna deve risolvere alcune situazioni intricate.

A pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A, la rosa azzurra è ancora in costruzione. Non è stato ancora ceduto Osimhen, servono tasselli a centrocampo, sta per andare via anche Natan e sono saltate le operazioni Cajuste verso Brentford e l’acquisto di Brescianini. Per accontentare il mister servirà intervenire sul mercato nel giro di pochi giorni, in modo da consegnare altri elementi importanti in vista della gara contro il Verona.

Intervenuto ai microfoni di TiAmoCalciomercato.it, il giornalista Pasquale Giacometti di DAZN ha spiegato quanti altri colpi servono al Napoli: “Il club deve fare tante operazione e probabilmente a questo punto di agosto non ce lo saremmo aspettati. Altri due acquisti? Sono pochi. Ne servono almeno quattro o cinque per rendere ottimista Conte”.

Szczesny al Napoli: tutta la verità sul caso portiere

Nel corso della puntata si è parlato anche di Alex Meret e più in generale delle uscite. Giacometti sostiene che attualmente il Napoli ha alcune priorità e che non riguardano la difesa dei pali: “Su Meret la situazione più semplice è tenerlo in rosa. Il Napoli ha altre priorità. Ci saranno uscite a centrocampo, con Gaetano verso Cagliari e Folorunsho verso la Lazio. Al momento è saltato il trasferimento di Cajuste al Brentford. Serviranno uno o due centrocampisti in entrata. Ci sono anche altri ruoli da coprire: l’attaccante, probabilmente l’esterno a destro…Tutte queste operazioni fanno slittare la situazione legata al portiere”.

Mai però chiudere definitivamente le porte ad un addio improvviso: “Le vie del mercato poi sono infinite e a fine mercato magari si crea l’occasione per cedere Meret – spiega il giornalista – Ma ad oggi mi sento di dire che Meret sarà il titolare del Napoli della prossima stagione”. Nella passata settimana, a seguito dei rumors su una cessione di Meret, è stato tirato in ballo anche Szczesny come possibile sostituto: “E’ un portiere importante, ma il problema è l’ingaggio, che attualmente è fuori portata del Napoli. Il valore assoluto di Szczesny è superiore a quello di Meret, per quello che ha dimostrato nel corso della sua carriera. Ma Alex non è un portiere scarso e a Napoli viene eccessivamente criticato. Ma è stato protagonista dello Scudetto, è un portiere importante e non è un ragazzino appena arrivato. Per il Napoli, il portiere non è una priorità. Ad oggi non ci sono condizioni cambi portiere”.