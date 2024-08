Svolta Donnarumma al Psg, il cambio è UFFICIALE

Paris Saint-Germain, svolta Donnarumma: è ufficiale il cambio

Mancano più o meno tre settimane alla fine del mercato e Gigio Donnarumma è stato uno degli italiani più chiacchierati nel corso di questa sessione.

L’estremo difensore del Paris Saint-Germain è stato infatti accostato in particolare al Manchester City. Il club inglese ha infatti pensato al portiere della Nazionale come possibile erede di Ederson. Il brasiliano, titolare nella Community Shield vinta dal City contro i rivali casalinghi del Manchester United, è stato cercato soprattutto da club sauditi. Corteggiato dagli arabi, il portiere potrebbe lasciare l’Inghilterra e tentare una nuova avventura. E Donnarumma sarebbe il primo nome della lista di Guardiola per sostituire il verdeoro.

Nel frattempo però il Paris Saint-Germain ha ufficializzato una novità che riguarda proprio Donnarumma. Il portiere, infatti, dopo due stagioni, ha deciso di cambiare numero, lasciando il suo storico 99 e prendendo il numero 1, che fino ad ora aveva indossato soltanto in Nazionale. Donnarumma infatti ha sempre scelto di giocare, a livello di club, con il 99, con l’eccezione della stagione 2021-22, la sua prima a Parigi, quando l’1 era sulle spalle di Keylor Navas, mentre non era consentito, per motivi di regolamento, indossare il 99. Ecco che in quella stagione Donnarumma decise di indossare il 50. Ora il cambio numero, ufficializzato proprio dalla società transalpina.