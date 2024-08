Morata, annuncio shock: “Decisione dolorosa, chiedo rispetto”

Alvaro Morata ha annunciato su Instagram la sua separazione da Alice Campello: un vero e proprio fulmine a ciel sereno

L’avventura al Milan in campo non è neanche iniziata che Alvaro Morata deve fare i conti con uno dei periodi sicuramente più difficili della sua vita. L’attaccante spagnolo in realtà stava vivendo una sorta di magic moment tra la vittoria dell’Europeo con la Spagna da capitano e il ritorno in Italia, vicino alla famiglia, per giocare appunto con i rossoneri sommerso dall’affetto dei tifosi. E anche la sua vita privata sembrava andare a gonfie vele come sempre: lui e Alice Campello erano diventati forse la coppia più apprezzata sui social.

Purtroppo anche le cose più belle sono destinate a finire. Per questo l’annuncio dei due su Instagram, con cui hanno reso nota la separazione è stato a dir poco un fulmine a ciel sereno, facendo seguito a qualche indizio nei giorni scorsi come alcune foto insieme sparite e la modifica della bio con l’eliminazione dei riferimenti alla coppia. Queste le parole di Alvaro Morata: “Dopo un po’ di tempo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione MERAVIGLIOSA e RISPETTOSA in cui ci siamo amati e aiutati molto. Sono stati anni meravigliosi, il cui frutto sono stati i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia”.

Morata e Alice Campello si separano: “Troppe incomprensioni, ma non inventate bugie”

Nella sua story su Instagram, Alvaro Morata ha poi continuato: “Non inventate storie per un minuto di ribalta, perché ripeto: non c’è stata nessuna mancanza di rispetto in nessun momento, solo tante continue incomprensioni che a poco a poco logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e una grande esperienza di apprendimento”.

Una story l’ha pubblicata anche Alice Campello, dal tenore e i contenuti identici ma con qualche sottolineatura in più: “Io e Álvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono state terze parti né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto una persona al mio fianco che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione e la decisione di dirlo quindi “subito”. Non voglio che pensiate che tutto ciò che avete visto nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato sia una bugia. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose a poco a poco si rompono ed esplodono. Ci siamo sempre promessi, per rispetto di tutto ciò che abbiamo vissuto, di non arrivare mai al punto di farci del male o di essere tossici, chiudendo prima ed è così che è stato. Voglio solo ringraziare Álvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura di me, per il padre e il marito che è stato e augurargli il meglio sempre”.