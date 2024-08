Kalulu alla Juve, è caos bianconero: “Giuntoli come Paratici, ecco Pioli dopo Motta”

Pierre Kalulu alla Juventus. Il possibile trasferimento del difensore fa arrabbiare proprio tutti: ecco cosa sta succedendo

La trattativa per il passaggio di Pierre Kalulu dal Milan alla Juventus non è ancora decollata, ma sembra già scontentare tutti. Sia i tifosi del Diavolo, si quelli del club bianconero non appaiono per nulla contenti di un eventuale cambio di maglia del giocatore francese e il motivo è presto spiegato.

Basta farsi un salto sui social, più precisamente su X, per vedere cosa scrivono i tanti sostenitori delle due squadre. Quelli dei rossoneri non si stanno certamente strappando i capelli, ma non mancano i dubbi, legati al cedere un calciatore ad una tua rivale e al prezzo ritenuto troppo basso.

Kalulu alla Juventus: la furia dei tifosi bianconeri

Ma i protagonisti sono chiaramente i supporters della Juventus. Dopo i colpi Douglas Luiz e Thuram, si aspettavano altri innesti per completare la rosa. Innesti di valore come Koopmeiners e Calafiori, ma ad oggi dei due giocatori non c’è traccia.

L’olandese può ancora arrivare, l’italiano invece si è trasferito all’Arsenal, portando la Juventus a provarci per Todibo. Saltato anche quest’ultimo ecco l’idea Pierre Kalulu. Un’idea che non piace proprio a nessuno e che porta Giuntoli, esaltato le settimane scorse nel mirino della critica.

Tolto Huijsen per prendere Kalulu Giuntoli fatico davvero tanto a trovare differenze tra te e Paratici/Cherubini, arrivati a sto punto credo sinceramente che tu non abbia avuto grandi meriti nello scudetto del Napoli, arrivati a sto punto penso che tu sia un miracolato pic.twitter.com/PyQP5dWbAB — Omar Sburout (@alvarosburato) August 12, 2024

Kalulu perfetto per Pioli che sostituirà Thiago Motta a Dicembre

— Il Re dei Ratti (@peppe_roncino) August 12, 2024

Sto leggendo degli juventini che fanno gli schizzinosi su Kalulu quando giocano con Gatti, Cabal, Rugani e sarebbe il loro miglior difensore dopo Bremer — Stefano (@Stetobald) August 12, 2024

La Juventus non arriverà mai ai 9-10 milioni che servono per Kalulu, scordatelo Pierre resta con noi ❤️ — Trumpalliani (@ildumba) August 12, 2024

Ma si prendiamo Kalulu dai bel giocatore… pic.twitter.com/nFJFBYINDT — Jjuli🦅 (@jjuli_24) August 12, 2024

