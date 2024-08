Juventus, è arrivata la decisione UFFICIALE su Koopmeiners

Per Teun Koopmeiers è arrivata la decisione ufficiale: il centrocampista olandese è da tempo un obiettivo della Juventus

Gasperini lo aveva detto, ora dalle parole si è passati ai fatti: Teun Koopmeiners non è stato convocato dall’Atalanta per la storica finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid. Il centrocampista olandese è da tempo in parola con la Juventus e sta aspettando l’accordo tra i bianconeri e la Dea per il suo trasferimento alla corte di Thiago Motta.

Intanto però ha deciso di non allenarsi più con i bergamaschi e, di conseguenza, di non vestire più la maglia nerazzurra. Non ci sarà quindi contro il Real Madrid, in un match che assegnerà il primo trofeo dell’anno e che Gasperini dovrà affrontare in piena emergenza: oltre a Koopmeiners, infatti, saranno assenti anche Scalvini e Scamacca, alle prese con i rispettivi infortuni. Fuori causa anche Nicolò Zaniolo, uno dei nuovi acquisti dell’Atalanta: la tendinite che gli aveva fatto saltare l’ultima amichevole non è superata e così dovrà fare il tifo da fuori per i suoi nuovi compagni.

Juventus, l’Atalanta non convoca Koopmeiners: il punto sulla trattativa

Koopmeiners vuole solo la Juventus, come Calciomercato.it scrive da tempo, ed è andato alla rottura con l’Atalanta forte dell’intesa da 4,5 milioni di euro a stagione con i bianconeri.

Giuntoli però non ha ancora fatto cadere il muro eretto dai dirigenti della Dea che sono partiti da una valutazione di sessanta milioni di euro e hanno detto no alla proposta da 45 milioni presentata dal dirigente juventino. Il tempo ora per stringe per Koopmeiners che salterà la Supercoppa in attesa che le due società trovino il compromesso che gli consente di sbarcare a Torino, sua ‘terra promessa’ ormai da qualche mese.