Juve-Chiesa, strategia chiara: “Ecco cosa vuole”

Juventus, rebus attorno al futuro di Federico Chiesa. La strategia però è chiara: “Ecco che cosa vuole”

La Juventus continua ad essere molto attiva sul mercato, ma in casa bianconera tiene banco la situazione legata a Federico Chiesa.

In casa bianconera è considerato totalmente estraneo al progetto tecnico e al nuovo corso firmato Thiago Motta, come ha ribadito esplicitamente il nuovo allenatore bianconero. Ora le parti dovranno trovarsi per un nuovo summit, alla ricerca della soluzione migliore per il suo futuro. Fali Ramadani è atteso in Italia prossimamente, proprio per parlare del suo assistito. Il dibattito attorno al futuro del giocatore è stato alimentato dal post Instagram di Chiesa con la maglia della Juventus.

Rebus Chiesa, Ordine: “Vuole l’Inter”

In merito al futuro di Chiesa, si sono espressi anche Franco Ordine e Giancarlo Padovan, che a ‘Radio Radio’ hanno parlato in particolare di un possibile addio a parametro zero alla fine della prossima stagione.

“La strategia di Chiesa e del suo agente mi sembra chiara: vogliono andare a parametro zero il prossimo anno all’Inter. Nel caso di Chiesa, davvero la Juve può tenere un anno in tribuna? E lui è disposto a correre questo rischio?” afferma Ordine, convinto che l’azzurro voglia approdare a Milano a parametro zero. Un nome di cui si è parlato tanto in questi ultimi giorni, con Beppe Marotta che sta facendo tutte le valutazioni. “Penso sia una partita di poker, vediamo alla fine chi bluffa e chi no”.

Secondo Padovan quello di Chiesa è un gioco rischioso. “Credo sia Chiesa a bluffare. La Juventus perde il valore di Chiesa e dovrebbe comunque pagare l’ingaggio, però è un rischio che Chiesa e gli agenti decidono di correre. Se dovesse andare via a zero, il suo valore verrebbe deprezzato. In più non andrà in nazionale e non giocherebbe mai. Chi lo prende è disposto a pagare l’ingaggio e le commissioni?”.