Dietrofront improvviso: salta l’accordo da 41 milioni con la Juventus

L’accordo era già stato trovato per una cifra di 41 milioni di euro, poi l’improvviso dietrofront: salta l’intesa con la Juventus

Giornate intense per la Juventus. Il via alla Serie A si avvicina e per Giuntoli c’è da perfezionare la squadra da regalare a Thiago Motta. Servono acquisti, ma anche – se non soprattutto – cessioni perché la rosa è troppo lunga e serve anche fare cassa per poter procedere in entrata.

E proprio in tema di bilancio c’è da fare i conti con l’assenza di uno sponsor sulle maglie della Juventus: terminato il contratto con Jeep, la società è alla ricerca di una nuova partnership, ma al momento tutto resta ferma. A tale riguardo emerge un’indiscrezione su un accordo che sarebbe saltato a causa dell’intervento del Governo.

A parlarne è ‘Lettera43’ che racconta dell’intesa trovata tra la società piemontese e Ita Airways, la compagnia aerea che ha al momento come unico azionista il Mef (Ministero dell’Economica e delle Finanze) e che passerà poi sotto il controllo di Lufthansa. Vecchio e nuovo proprietario avevano già dato il via libera, stando a quanto riferito, all’intesa con la Juventus per la sponsorizzazione triennale dal valore di 41 milioni.

Una cifra a cui si era arrivati al termine di una trattativa partita da 50 milioni di euro. L’accordo avrebbe dovuto essere presentato nell’ultimo consiglio di amministrazione della compagnia prima della pausa estiva, ma poi è scomparso dall’ordine del giorno.

Juventus, Meloni blocca l’accordo con Ita Airways

Come detto l’accordo aveva già ottenuto il via libera dal Mef, ma quando la notizia è arrivata a Palazzo Chigi sarebbe naufragato.

Dietro lo stop ci sarebbe la premier Giorgia Meloni che avrebbe bloccato l’intesa visti i rapporti non idilliaci tra l’esecutivo e la Stellantis. La Meloni, infatti, avrebbe ritenuto inaccettabile finanziare la società che fa capo a John Elkann, presidente della Stellantis che il Governo accusa di voler ridurre la sua produzione italiana.

Da qui il naufragio dell’accordo tra Ita Airways e la Juventus che ora dovrà lavorare per trovare un nuovo sponsor, dopo aver accolto con “stupore e disappunto” la fine della trattativa con la compagnia aerea.