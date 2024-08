Coppa Italia, avanti Cagliari e Salernitana: il quadro del prossimo turno

Coppa Italia, Cagliari e Salernitana passano il turno: ecco il quadro del prossimo turno

Con il passaggio del turno di Cagliari e Salernitana, si è chiusa la quarta giornata di gare di Coppa Italia. I sardi hanno superato in casa la Carrarese per 3-1, mentre i campani sono riusciti a spuntarla sullo Spezia ai rigori.

A Cagliari comincia bene il suo ciclo Davide Nicola. I rossoblù superano 3-1 la Carrarese, neo-promossa in Serie B. Piccoli trova la sua prima gioia in rossoblù poco dopo la mezz’ora. E in meno di dieci minuti Pavoletti trova il raddoppio. Nella ripresa accorcia Panico, poi Prati trova il definitivo 3-1. A Salerno invece emozioni a non finire. Lo Spezia nel finale di tempo, in due minuti, con Candelari e Soleri. Kallon accorcia nella ripresa, ma Soleri riporta a due le lunghezze di vantaggio. A quel punto però sale in cattedra Boulaye Dia, fischiato dal pubblico di casa, che con una doppietta (il secondo gol allo scadere) porta la gara ai rigori. Dal dischetto è decisivo l’errore di Nagy, che si fa parare il rigore da Sepe.

Nel pomeriggio a passare il turno sono stati invece il Pisa di Pippo Inzaghi, vittorioso 0-3 sul campo del Frosinone e il Lecce, che ha superato il Mantova, grazie al gol di Krstovic a pochi minuti dalla fine. Concluso questo turno, è ora tempo di sedicesimi. Tra le gare in programma tra il 24 e il 26 settembre spiccano senz’altro la sfida targata Serie A tra Torino ed Empoli, il Palermo impegnato a Napoli e soprattutto il derby della Lanterna. Questi i match:

Cagliari-Cremonese; Torino-Empoli; Monza-Brescia; Pisa-Cesena; Lecce-Sassuolo; Genoa-Sampdoria; Napoli-Palermo e Udinese-Salernitana.