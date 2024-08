“Thiago Motta li mette fuori rosa”: Juve, la sconfitta scatena il caos

Contro l’Atletico Madrid arriva una sconfitta per la Juventus e si accendono le polemiche su Thiago Motta e Giuntoli

Nessuna vittoria, se non quella nell’amichevole in famiglia contro la Next Gen. La Juventus di Thiago Motta aspetta ancora il primo successo e viene sconfitta 2-0 dall’Atletico Madrid nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. I bianconeri sono attesi domenica prossima dal debutto contro il Como, ma intanto le prestazioni nel pre-campionato hanno fatto suonare più di qualche allarme.

I tifosi sono preoccupati per quanto visto e sui social si dividono tra chi ha dubbi su Thiago Motta e chi, invece, vede in Giuntoli il responsabile. Questo perché la rosa è evidentemente incompleta praticamente in ogni reparto e i giorni per completare la squadra sono sempre meno. Serve un’accelerata importante con almeno quattro acquisti (un difensore, Koopmeiners e due esterni offensivi) e poi toccherà al tecnico amalgamare vecchi e nuovi calciatori per costruire una squadra in grado di vincere.

Juventus, è già allarme: critiche a Motta e Giuntoli

Per il momento però la squadra non sembra attrezzata per competere per il vertice e i tifosi lo dicono chiaramente.

C’è chi evidenzia le due sostituzioni come un messaggio di Motta a Giuntoli (“Sta iniziando a rompersi?”) e chi crede che fosse per il tecnico finirebbero fuori squadra anche altri calciatori, oltre a quelli che già sono esclusi dal tecnico: “Fosse per Thiago Motta avrebbe messo fuori rosa pure Danilo e Fagioli“. Ma c’è anche chi se la prende con l’allenatore e ‘avvisa’ la società: “Rimpiangerebbe di non aver ripreso Conte”.

Ecco alcuni tweet:

Credo che Thiago Motta stia iniziando a rompersi le palle di Giuntoli? — ele⚪ (@Rafael76r) August 11, 2024

Squadra di fenomeni via X Questi fanno fatica ad arrivare quarti pic.twitter.com/4WBeY8HQfF — Croxy (@Andreac00_) August 11, 2024

P.s thiago motta è uno che ha allenato bologna e spezia in carriera,ma non si sa per quale motivo qualcuno ha deciso debba essere il nuovo guardiola — Vincenzo 🔴⚫ (@rossonero297) August 11, 2024

Il buongiorno si vede dal mattino.

Rimpiangerete il giorno che non avete voluto riportare Antonio Conte a casa.

Merde — J ™ 🏆 ⚪⚫ (@JuventusJay3) August 11, 2024