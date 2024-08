Parte il domino degli attaccanti: così la Juventus chiude per Nico Gonzalez

Il domino di calciomercato potrebbe regalare presto Nico Gonzalez alla Juventus: triplo affare in arrivo

Ancora una sconfitta per la Juventus di Thiago Motta che nell’ultima amichevole internazionale pre-campionato è stata superata 2-0 dall’Atletico Madrid. Una partita che i bianconeri hanno affrontato con una rosa ancora incompleta, come dimostrato dalle due sostituzioni soltanto attuate dal nuovo allenatore.

Giuntoli è al lavoro per regalare nuovi rinforzi all’ex Bologna, anche se il compito non è semplice. Servono soprattutto esterni offensivi e il Football Director lavora per chiudere il prima possibile operazioni in entrata. La Juve ha un accordo di massima con Galeno con il Porto che ha abbassato le proprie richieste economiche, ma c’è un altro calciatore che potrebbe vestire bianconero: Nico Gonzalez.

Anche con l’argentino c’è un’intesa, ma serve che la Fiorentina acquisti Gudmundsson per far sì che l’operazione vada in porto. Da questo punto di vista una svolta potrebbe arrivare da Genova, sponda rossoblù ovviamente, per il via al domino di mercato che porterà Nico Gonzalez alla corte di Thiago Motta.

Harit-Genoa, via al domino che porta Nico Gonzalez alla Juventus

Se la Fiorentina deve acquistare Gudmundsson prima di cedere Gonzalez, lo stesso deve fare il Genoa che è alla ricerca di un sostituto dell’islandese prima di dare il via libera alla cessione. In particolare il nome individuato è quello di Harit del Marsiglia.

Ventisette anni, legato al club transalpino fino al 2027, il franco-marocchino lo scorso anno è stato protagonista della cavalcata in Europa League conclusa con l’eliminazione in semifinale ad opera dell’Atalanta. Sei gli assist del calciatore che è entrato nel mirino del Genoa che lavora ad un’operazione stile Malinovski: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Dovesse arrivare la fumata bianca dell’affare con il Marsiglia, si attiverebbe il domino di mercato con il via libera per il trasferimento di Gudmundsson alla Fiorentina e la conseguente cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. Un domino che aspetta la prima mossa per partire.