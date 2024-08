Mercato deludente e tifosi furiosi: scatta la contestazione

La nuova stagione sta per iniziare, ma scatta già la contestazione nei confronti del presidente del club

Mercato insoddisfacente e progetti poco chiari per il futuro: i tifosi si schierano apertamente contro il presidente della società.

Acque agitate, agitatissime in casa Salernitana. Dopo la deludente e cocente retrocessione dalla Serie A della scorsa stagione, il club campano sta vivendo un’estate alquanto turbolenta. Già, perché il proprietario Danilo Iervolino ha annunciato di volersi dimettere da presidente nei prossimi giorni e nel frattempo l’amministratore delegato Maurizio Milan lavora alla possibile cessione delle quote societarie, interloquendo con soggetti italiani ed esteri. Insomma, l’avventura di Danilo Iervolino alla guida della Salernitana sembra essere giunta già ai titolo di coda dopo appena due anni e mezzo e un inizio scoppiettante, con due salvezze storiche e promesse di un futuro roseo.

La scorsa stagione, invece, ha ribaltato la situazione. Ora il club è in Serie B, ha venduto e sta vendendo i pezzi pregiati come Loum Tchaouna e Boulaye Dia (il primo passato alla Lazio, il secondo in procinto di trasferirsi in biancoceleste) e non ha allestito un organico sulla carta in grado di competere per l’immediato ritorno in Serie A. Anzi, il direttore sportivo Gianluca Petrachi sta operando tra non poche difficoltà, seguendo la strada della sostenibilità, dovendo dunque prima cedere per poi ingaggiare nuovi calciatori.

Salernitana, duro comunicato degli ultras contro patron Iervolino

Una situazione che – chiaramente – ha generato non poco malcontento nella tifoseria granata, già scottata dall’andamento e dall’epilogo della scorsa stagione. Nei giorni scorsi in città sono stati esposti degli striscioni recitanti “Iervolino vattene” e non solo.

Alla vigilia del debutto ufficiale della squadra allenata da Giovanni Martusciello (domani i granata affronteranno lo Spezia nei 32esimi di Coppa Italia), i gruppi della Curva Sud Siberiano hanno pubblicato un comunicato ribadendo il messaggio “Iervolino vattene” che per gli ultras rappresenta “il grido unanime di un’intera città che non accetta più compromessi”.

Gli ultras sottolineano: “La Salernitana merita rispetto e un futuro degno della sua storia, senza ripicche e teatrini di chi da tempo ha dimostrato di non capire i sentimenti e le emozioni di questo mondo, scappando alla prima difficoltà. Questo non è il momento di negoziare, ma di prendere atto della volontà di una piazza che ha parlato chiaro”. Dunque è giunto il momento di agire: “Iervolino, è il momento di andare via. Salerno è stanca di attese, promesse non mantenute e ambiguità. La città intera non ti vuole. Abbassa le pretese, chiudi le intese e va via!”.