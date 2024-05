Pioli saluta con un pari, Milan-Salernitana 3-3: San Siro in tripudio per Giroud | HIGHLIGHTS

Da pochi istanti si è chiusa la sfida di San Siro tra Milan e Salernitana. I rossoneri impattano con i granata sul risultato di 3-3

Serata dal sapore speciale per il Milan. Nella notte degli addii di Pioli, Giroud e Kjaer, i rossoneri sembravano poter archiviare senza particolari difficoltà la pratica Salernitana. Nel finale, però, i campani sono riusciti ad acciuffare il pari, chiudendo la sfida con un rocambolesco 3-3.

Dopo un inizio a spron battuto, giocato subito su ritmi molto elevati con un pressing organizzato sui portatori di palla avversari, il Milan sblocca meritatamente il parziale con Rafa Leao al minuto 22. Approfittando dello sbandamento iniziale dei granata, i rossoneri si portano sul doppio vantaggio grazie al solito Giroud. La compagine di Pioli approccia il secondo tempo così come aveva chiuso il primo. Al 64′, però, Simy accorcia momentaneamente le distanze, prima del sigillo di Calabria al 77′. Quando la partita sembrava incanalata, a sorpresa è arrivato l’uno-due in extremis della Salernitana, in grado prima di riportarsi sotto con Sambia e poi di pareggiare definitivamente i conti ancora con Simy.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan* 75, Juventus* 71, Bologna* 68, Atalanta** 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina 57, Torino 53, Napoli 52, Genoa* 49, Monza* 45, Verona e Lecce 37, Cagliari* 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana* 17.

*una partita in più

** una partita in meno