La sterzata del Milan a centrocampo: il ‘gemello’ di Reijnders per Fonseca

Il Milan potrebbe avere una sterzata netta per quanto riguarda il suo centrocampo: i rossoneri puntano il ‘gemello’ di Reijnders per la prossima stagione

Il Milan non si sta muovendo con grande velocità sul calciomercato, ma sta comunque portando a termine le operazioni previste per questa sessione e richieste anche da Paulo Fonseca. Il nuovo attaccante è un nome affidabile e di grande esperienza come Alvaro Morata e Pavlovic ha chiuso il quadro in difesa, ma occhio anche agli altri nomi che potrebbero arrivare a Milano, sponda rossonera.

Si va ancora a caccia di un nuovo terzino destro, con Emerson Royal in prima fila, e poi continua la caccia a un mediano dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti in rosa. Il nome giusto è da mesi quello di Fofana, ma la trattativa per il centrocampista è in piedi da settimane, anche se non si è ancora sbloccata.

Il tempo ora va a stringersi e si sta rivelando non troppo semplice per la dirigenza portare il francese a Milano. Per questo, lo staff tecnico sta iniziando a valutare anche altri profili che potrebbero essere utili alla causa e tra questi c’è un olandese dalle grandi prospettive che potrebbe fare la differenza nello scacchiere della big per la prossima stagione.

Il Milan pensa a Veerman per il centrocampo: nucleo olandese per i rossoneri

Bisogna subito precisare che Fofana resta comunque la priorità per il club meneghino, ma l’idea Joey Veerman potrebbe prendere presto quota in dirigenza. Parliamo di un centrocampista totale, di scuola e filosofia olandese, che è in forza al PSV, a cui è legato da un contratto fino a giugno 2026.

Sa difendere, ha una buona struttura fisica e sa organizzare alla grande il gioco. Per questo, al fianco del connazionale Reijnders, potrebbe formare una cerniera di centrocampo di ottima qualità, dando una mano anche in fase difensiva. Il centrocampista, da tempo anche nel giro della nazionale, sarebbe aperto a un’esperienza fuori dall’Olanda, ma il problema è la sua valutazione.

Il PSV per cederlo a questo punto del mercato potrebbe chiedere addirittura 40 milioni di euro, cifra a cui il Milan potrebbe arrivare solo con un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Non sarà facile, dunque, far decollare l’operazione a queste condizioni, ma l’idea resta e potrebbe decollare nelle prossime settimane o nel 2025.