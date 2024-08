Juventus, che bordate a Vlahovic: “Non ha più alibi”

Juventus, pioggia di critiche nei confronti di Dusan Vlahovic: “Non ha più alibi”

Il neo-promosso Como di Cesc Fabregas sarà ospite della Juventus allo Stadium in occasione della prima giornata di campionato della nuova Serie A 2024/2025.

In attesa di quello che sarà l’inizio del campionato, la Juventus ha incontrato l’Atletico Madrid in quella che è stata l’ultima amichevole del precampionato. A Goteborg i bianconeri hanno sfidato i ‘Colchoneros’ che potrebbero essere anche dei possibili avversari nella prossima Champions League. I bianconeri di Thiago Motta sono usciti dal campo sconfitti per 2-0 grazie alle reti di Joao Felix e Correa arrivati in apertura e in chiusura di ripresa. A finire però nel mirino della critica è stato Dusan Vlahovic.

Juve, pioggia di critiche per Vlahovic: “Deve svegliarsi”

Il serbo, partito titolare, ha avuto delle importanti occasioni nel primo tempo, che sono state malamente sfruttate e nella ripresa si è involontariamente improvvisato difensore aggiunto, sventando un velenoso tiro di David Luiz diretto verso la porta avversaria.

La prestazione del serbo non è piaciuta ai tifosi bianconeri, che hanno aspramente criticato il numero 9 sui social. “Deve svegliarsi, non ha più alibi” i commenti di alcuni supporters che hanno puntato il dito contro il centravanti.

There was reason why Motta wanted to bring Calafiori and Zirkzee to Juve. Gatti and Vlahovic = 0 IQ players. — 331 days until Szceszy’s contract runs out (@not_morata) August 11, 2024

Vlahovic vs Atletico pic.twitter.com/v0NTIvzdVI — Davide Silver NON C’È PIÙ RIPOSO (@SilverErLucano) August 11, 2024

juventus players trying to get vlahovic to score: pic.twitter.com/5dFFVj6sGT — ّ (@paolo_is_dead) August 11, 2024

sono sempre stato fan di Vlahovic, ma quest’anno dovrà assolutamente darsi una svegliata. adesso non ci sono più alibi per lui, è pagato tanto e ci si deve aspettare tanto — Hater Parisi (@zizuuuuu_) August 11, 2024

Vlahovic deve capire che quest’anno non ci sono alibi che tengono, si deve dare una bella svegliata.

#AtletiJuve — Silvia 🤍🖤 (@callmesilvia07) August 11, 2024

Anche il giornalista Graziano Carugo Campi non ha risparmiato critiche al centravanti serbo. Una prestazione, da lui definita, in “Modalità Lukaku”