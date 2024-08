Inter, contatti fittissimi: l’intesa ormai è ad un passo

Contatti fittissimi per l’obiettivo dell’Inter, l’intesa ormai è ad un passo dall’essere raggiunta

A poco meno di una settimana dall’inizio della nuova stagione, l’Inter campione d’Italia si presenta al via con i favori del pronostico. Quello scorso è stato un campionato dominato da parte della squadra di Simone Inzaghi, che ora punta al bis.

Per cercarlo dal mercato sono arrivati Zielinski e Taremi, oltre a Martinez per la porta. Non si escludono però in casa Inter colpi dell’ultima ora. Davanti ci sono alcuni rebus da risolvere, legati soprattutto ad Arnautovic e Correa. Se entrambi dovessero partire, a quel punto sarebbe obbligatorio l’acquisto di un nuovo attaccante. Attenzione però anche alla difesa. Perché de Vrij ha accusato un problema muscolare e non è l’unico del reparto arretrato in questo precampionato ad aver avuto problemi fisici. Ecco perché il club starebbe pensando a nuovi innesti in difesa da regalare a Simone Inzaghi.

Inter, Solet verso l’Hoffenheim: intesa ad un passo

E in questo senso uno dei nomi più chiacchierati negli ultimi mesi in casa Inter è stato quello di Oumar Solet. Il difensore francese di origini centrafricane del Salisburgo rischia però di sfumare come obiettivo per i nerazzurri.

Solet, classe 2003 e sotto contratto con il club austriaco sino al 2025, è un profilo da tempo nei radar del club meneghino, ma il suo futuro sembra essere sempre più lontano non solo dall’Austria, ma anche lontano da Milano. Come affermato da ‘Sky Sport Deutschland’, i contatti tra Salisburgo e Hoffenheim per il trasferimento del transalpino in Germania sono molto fitti e in fase molto avanzata. Sulle tracce del giocatore francese c’erano anche Bayern Monaco e Manchester United, ma l’Hoffenheim si è mosso in maniera più concreta e potrebbe riuscire a strappare il sì del Salisburgo grazie ad un’offerta di 6,5 milioni di euro. Un nome che potrebbe essere quindi presto depennato dagli scout nerazzurri nell’elenco dei possibili obiettivi per la difesa.