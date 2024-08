“Dovrebbe dimettersi”: l’Inter fa i conti con un caso improvviso

L’Inter si trova a fare i conti con le difficoltà nelle cessioni e parte il processo alla dirigenza: dimissioni e nuovo caso

È la squadra campione in carica, quella favorita anche per la vittoria del prossimo campionato, oltre a quella che si è mossa prima di tutti sul mercato. L’Inter ha rinforzato la rosa di Inzaghi con Taremi e Zielinski a parametro zero e con Martinez per la porta, poi però si è fermata.

Marotta e Ausilio devono fare i conti con le difficoltà a piazzare qualche esubero come Correa, tornato dal prestito e fuori dai piani di Inzaghi, ma anche nel liberare spazio per accontentare il proprio allenatore con nuovi rinforzi. Servirebbe, ad esempio, un difensore: Oaktree ha fissato dei paletti, indirizzando la ricerca verso un profilo giovane. Ma Inzaghi vorrebbe anche un altro attaccante nonostante Arnautovic non abbia intenzione di andare via e abbia assicurato di non aver problemi a restare da quarta punta.

Tutto però è bloccato anche a causa delle cessioni che non arrivano e a finire sotto processo è proprio il direttore sportivo Piero Ausilio che, a fine campionato, aveva già parlato di mercato completo.

Inter, Ausilio sotto processo: “Non è adeguato”

Così sui social nelle ultime ore sono arrivate numerose critiche al dirigente nerazzurro con qualche tifoso che lo ha individuato come colpevole per i mancati nuovi rinforzi e soprattutto per le cessioni che non sono ancora arrivate.

Ecco alcuni tweet:

Inzaghi dovrebbe dimettersi e mandare Piero Ausilio a fare in culo in conferenza stampa. https://t.co/IsgWiuiBF2 — Let’s go Brandon 🇸🇻🇷🇸🎌🇬🇪🇳🇪 (@valkeasusi) August 10, 2024

“Se ti dico che il mercato è già finito ci credi?” 22/4/24, quando ancora il cambio Suning-Oaktree non c’era stato, aveva già in testa che con Taremi e Zielinski la rosa era già competitiva Rifatevela con lui invece di incolpare la proprietà, che nulla c’entra pic.twitter.com/9s9aFU9dQZ — andre (@jumped66) August 10, 2024

@Inter_TV Grandi #Marotta e #Ausilio

Tra una settimana comincia il campionato ma l’inter ha ancora in rosa un #mediocre come #Correa e nessun nuovo attaccante, grande #OAKTREE stai ridimensionando l’Inter — Silvia (@intersilvia48) August 10, 2024

L’Udinese Sanchez, noi Correa ed Arnautovic.

Ausilio e Marotta dovranno spiegazioni a fine mercato, che incompetenza, a questo punto era meglio tenere Sanchez un altro anno, non abbiamo nessuno capace di saltare l’uomo. — ⭐️⭐️ (@__mimi_10) August 10, 2024