DIRETTA Coppa Italia, Torino-Cosenza | Segui la cronaca LIVE

Entra in scena il rinnovatissimo Torino di Paolo Vanoli per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: avversario di giornata il Cosenza

Si apre ufficialmente anche la stagione 2024/2025 del nuovo Torino: prima partita, valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia, contro il Cosenza, squadra che milita nel campionato di Serie B.

Dopo aver chiuso la lunga parentesi Ivan Juric, il patron Urbano Cairo si è affidato all’allenatore Paolo Vanoli, artefice della promozione nella massima serie del Venezia, adesso guidato in panchina da Eusebio Di Francesco. Poche novità per la prima partita ufficiale del club torinese, in attesa di nuovi innesti in arrivo dal calciomercato, con la sessione estiva che si chiuderà il prossimo 30 agosto. Di contro, arriva in Piemonte una squadra profondamente rinnovata, e ancora incompleta, come il Cosenza di Massimiliano Alvini, tecnico che ha sostituito William Viali, passato alla Reggiana. Orfano di Gennaro Tutino, nuovo attaccante della Sampdoria, l’ex trainer dello Spezia, tra le altre, si affida al tandem Mazzocchi–Fumagalli per sorprendere la retroguardia dei granata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-COSENZA

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Vojvoda, Coco, Masina, Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro, Sanabria, Zapata. All. Vanoli

COSENZA (3-4-1-2): Micai, Hristov, Camporese, Caporale, Ciervo, Florenzi, Kourfalidis, D’Orazio, Kouan, Mazzocchi, Fumagalli. All. Alvini

ARBITRO: Francesco Fourneau