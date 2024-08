L’Inter trova il nuovo attaccante alle Olimpiadi: affare da 30 milioni

L’Inter può trovare il suo nuovo attaccante direttamente dalle Olimpiadi: l’operazione vale in tutto 30 milioni di euro per il club nerazzurro

Le fatiche sul calciomercato dell’Inter non finiscono. Sì, perché la sessione dei nerazzurri può definirsi senza equivoci piuttosto faticosa, dato che dopo gli arrivi di Taremi, Zielinski e Josep Martinez, è successo ben poco tra le fila della Beneamata, se non qualche giovane di belle speranze che potrebbe comunque dare i suoi risultati in futuro.

All’appello mancano ancora un braccetto di sinistra e una seconda punta in grado di portare fantasia e qualità nella proposta offensiva, con Albert Gudmundsson sempre più orientato verso la Fiorentina, dopo aver atteso per diverse settimane la società campione d’Italia.

Al momento, però, la nuova operazione in entrata resta bloccata dalle mancate partenze di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Se per l’argentino l’Inter cercherà fino all’ultimo una sistemazione adeguata, l’austriaco potrebbe comunque restare, pur con un ruolo ridimensionato rispetto alla passata stagione. Su richiesta di Inzaghi, i nerazzurri potrebbero comunque trovare una soluzione per il reparto offensivo, viste le uscite di due calciatori di estro e fantasia come Alexis Sanchez e Valentin Carboni.

L’Inter pensa a Doue per l’attacco: la soluzione direttamente dalle Olimpiadi

Il finale alle Olimpiadi in casa non è andato esattamente come il pubblico si aspettava. Nonostante una grande rimonta, alla fine ha prevalso la Spagna con il risultato di 5-3 lasciando l’amaro in bocca in una nazione intera.

Ci sono comunque diversi calciatori che sono riusciti a mettersi in evidenza e tra questi si può annoverare anche il nome di un talento giovanissimo come Desiré Doué. Si tratta di un trequartista di 19 anni che può giocare anche come ala a destra e sinistra e come seconda punta, per cui darebbe a Inzaghi proprio le caratteristiche che mancano.

Pur non essendo un titolare, ai Giochi ha segnato un gol e messo a referto un assist in cinque presenze e la sua valutazione è salita a 30 milioni di euro. Con questa cifra, i nerazzurri potrebbero strapparlo al Rennes, anche se Marotta potrebbe permettersi l’operazione solo in prestito oneroso con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Solo così l’Inter potrebbe finanziare un’operazione comunque avallata da Oaktree, visto che la proprietà americana ha intenzione di puntare forte sui talenti migliori in giro per l’Europa.