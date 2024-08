Juventus-Nico Gonzalez, la scelta è fatta: non ci sono dubbi

La Juventus segue Nico Gonzalez, arriva la scelta definitiva sull’attaccante argentino della Fiorentina: il verdetto

Sono tante le operazioni che deve provare a mettere a segno la Juventus nel più breve tempo possibile. La situazione di ritardo per il club bianconero è abbastanza evidente, considerando gli esuberi ancora da piazzare e i pochi giocatori di movimento a disposizione di Thiago Motta. Ecco perché Giuntoli deve sbrigarsi. Con Nico Gonzalez diventato un obiettivo caldo, ma il forcing finora non ha prodotto risultati con la Fiorentina.

Il profilo dell’attaccante argentino dei viola, però, non sembra convincere particolarmente gli appassionati di fede bianconera. La redazione di Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio quotidiano su ‘X’, ha chiesto ai suoi utenti se Nico Gonzalez sarebbe il rinforzo giusto per il reparto degli esterni offensivi. A sorpresa, ha prevalso il No come opzione, votato dal 53,8% dei partecipanti. Un verdetto che per certi versi spiazza. E che aumenta l’incertezza su come potrebbe svilupparsi il mercato bianconero, per il quale il tempo inizia a stringere, a meno di dieci giorni dal debutto in campionato e di tre settimane dalla fine della sessione.