DIRETTA Coppa Italia, Napoli-Modena 0-0: partita equilibrata nei primi minuti – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Conte e il Modena di Bisoli in tempo reale

Il Napoli ospita il Modena a Fuorigrotta in una gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Una sfida di sola andata che in caso di parità al 90esimo andrà direttamente ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari, che sarà diretta dall’arbitro Bonacina della sezione di Bergamo.

Da una parte gli azzurri di Antonio Conte, che non disputeranno le coppe europee dopo la pessima stagione conclusa a maggio, puntano molto su questa competizione. I partenopei sono reduci dalla sconfitta contro il Girona nell’ultima amichevole dopo un precampionato che li aveva visti battere nell’ordine Mantova, Egnatia e Brest. Dall’altro lato i gialloblu di Pierpaolo Bisoli, invece, sognano di fare il colpaccio sfruttando la non perfetta condizione fisica dei campani. E’ già arrivato un risultato positivo contro un club di Serie A: il pareggio 2-2 contro il Cagliari di sabato scorso. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Mediaset Infinity. Chi passa il turno se la vedrà ai sedicesimi con la vincente tra Parma e Palermo. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due formazioni risale al campionato di Serie B di 17 anni fa, quando finì in parità con il risultato di 1-1 grazie ai gol di Sosa e Tamburini. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Maradona’ tra Napoli e Modena live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Napoli-Modena

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobokta, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

MODENA (3-5-1-1): Gagno; Caldara, Zaro, Pergreffi; Cotali, Magnino, Battistella, Santoro, Idrissi; Palumbo; Gliozzi. All. Bisoli