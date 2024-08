Coppa Italia: il Cesena batte a sorpresa il Verona, la Cremonese regola il Bari

Primi verdetti dal sabato di Coppa Italia: eliminazione a sorpresa dell’Hellas Verona, la Cremonese vince la lotteria dei rigori

In attesa del risultato di Napoli-Modena, il sabato di Coppa Italia ha già regalato importanti emozioni. A sorpresa, infatti, l’Hellas Verona è costretto ad inchinarsi al cospetto del Cesena, in grado di espugnare il ‘Bentegodi’ con il risultato di 1-2. Bene anche la Cremonese, che nella lotteria dei rigori riesce ad imporsi a discapito del Bari.

Come detto, il risultato del pomeriggio è sicuramente quello di Verona, dove un Cesena assolutamente padrone del campo riesce ad avere la meglio dell’Hellas Verona. Al termine di un primo tempo dominato, i romagnoli passano in vantaggio grazie all’autogol di Montipò. Raddoppia dopo qualche giro di lancetta Kargbo, abile ad imprimere il suo sigillo e a capitalizzare un’occasione ben costruita. Nella ripresa i ritmi si abbassano e l’Hellas prova a riaprirla grazie a Tengstedt; i padroni di casa, però, fanno troppo poco per completare la rimonta, rischiando di incassare il tris in almeno tre nitide occasioni. Il Cesena se la vedrà nel prossimo turno con una tra Frosinone e Pisa. In Cremonese-Bari, invece, a scrivere i titoli di coda del match è stata la lotteria dei rigori, dopo che i sigilli di De Luca e Manzari. Pesantissimi per i pugliesi gli errori di Vicari e Oliveri, con la Cremonese che attende ora la vincente di Cagliari-Carrarese.