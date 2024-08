“Conte non fa i miracoli”: Napoli in difficoltà, arriva subito il primo ‘processo’

Napoli-Modena, non sono bastati neanche 45 minuti per il primo verdetto della stagione. Ecco cosa è successo

Riscontrando più difficoltà del previsto, ancora imballato nelle gambe e con poche trame di gioco con cui rivitalizzare la propria manovra offensiva, il Napoli di Antonio Conte sta per chiudere a reti bianche il primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Modena.

In realtà sono stati gli ospiti – ben messi in campo e animati da uno spirito assolutamente volitivo – ad avere l’occasione migliore per sbloccare il risultato con la traversa di Palumbo. Compassati nel giro palla, gli Azzurri hanno faticato a tenere in mano il pallino del gioco, affidandosi più che altro a sortite estemporanee per riuscire a scalfire il muro di un Modena assolutamente organizzato. Come spesso avviene in questo genere di situazione, i social sono immediatamente diventati cassa di risonanza dei primi mugugni da parte dei tifosi. La qualità di una rosa ancora in costruzione e i dubbi sui reali margini di crescita del Napoli sono stati i principali temi di discussione. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Prima occasione per il modena e stavano per segnare. Allora statemi a sentire, se avete intenzione di farci intossicare come l’anno scorso andatevene subito perchè quest anno pietà non ne avrò vi insulto senza sosta finché non vi levate quella maglia #NapoliModena — Chrispower98 (@ChristianFatto7) August 10, 2024

#NapoliModena … Prima occasione da gol per la squadra di Serie B. Noi siamo gli stessi dell’anno scorso, stasera vedremo se possiamo salvarci. #ForzaNapoliSempre — Mauco (@mauco971) August 10, 2024

#Raspadori come unica opzione da centravanti per il gioco di Conte, credo sia il fallimento più grande che una società possa commettere.

Non è colpa sua ma è in questo contesto è inguardabile

Speriamo duri poco, altrimenti tornare in Europa sarà un impresa.#NapoliModena — KVARAVAGGIO (@Fabrizio_Czz) August 10, 2024

Il Milan futuro è più forte del Napoli di Conte — Giovanni Delle Curti 🔴⚫ (@GiovaDellecurti) August 10, 2024

Pessimo Napoli.

Se acquisti i giocatori, posso fare anche io l’allenatore.

Conte non fa miracoli. — ForzaNapoli (@pulcinella77) August 10, 2024

Primi 15 minuti del Napoli di Antonio Conte ho rivisto molte analogie con l’Inter di Frank De Boer — 21esimo (@ElTrattore) August 10, 2024