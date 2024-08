Bastoni e la svolta araba: c’è di mezzo il Real Madrid

Ancelotti ha chiesto a Florentino Perez un difensore di piede mancino. Il tecnico stima molto Bastoni, le ultime dalla Spagna

Ancelotti vuole un centrale mancino e il Real Madrid è pronto ad accontentarlo. Al tecnico italiane piace molto Alessandro Bastoni, con le ‘Merengues’ che si sono mossi recentemente per lui come svelato dal suo agente Tullio Tinti in una recente intervista.

A meno di colpi di scena clamorosi, però, il classe ’99 di Casalmaggiore non sarà il rinforzo per il reparto arretrato degli ultimi vincitori della Champions League. In primis perché l’Inter non vuole venderlo, coi nerazzurri che potrebbero vacillare solo dinanzi a una proposta da capogiro. Parliamo di 60, 70 milioni di euro che il Madrid targato Florentino Perez non ha quasi masi speso, forse l’ultimo investimento non troppo lontano da quelle cifre è stato Militao, per un difensore.

Infatti le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, precisamente dal madrileno As, danno il Real intenzionato a mettere le mani su Aymeric Laporte, francese naturalizzato spagnolo ovviamente mancino di piede. Per la fonte ispanica Ancelotti ha già dato il suo via libera all’approdo dell’ex Manchester City, ma ci sono degli ostacoli importanti da superare.

Bastoni costa troppo: il Real Madrid prova il colpo Laporte a costo zero

Il 30enne ha altri due anni di contratto da 24 milioni a stagione con l’Al-Nassr, dove gioca Cristiano Ronaldo (più Brozovic e altri) e arrivato un anno fa. Il suo agente starebbe cercando una via d’uscita, se non addirittura tentando la strada della risoluzione consensuale per consentire al Campione d’Europa con la Spagna di andare al Real a costo zero, commissioni escluse.

Il Ds dei sauditi è l’ex storico capitano del Madrid Fernando Hierro e ciò induce a pensare che Perez e soci possano avere qualche vantaggio, anche se l’Al-Nassr ha speso 27 milioni per Laporte solo dodici mesi fa…