“Annullate la partita”: Atletico Madrid-Juventus, adesso è caos

Domani la Juventus in campo a Goteborg con l’Atletico Madrid, ultima amichevole bianconera che però nasce sotto cattivi auspici

Domani alle 15, a Goteborg, la Juventus sarà alle prese con l’ultimo test prima del via ufficiale della stagione. Amichevole contro l’Atletico Madrid per i bianconeri, avversario di prestigio ma un match che l’ambiente affronta un po’ in sordina, anzi con una certa preoccupazione.

Fa discutere la lista dei convocati di Thiago Motta per Atletico-Juve, con il tecnico italobrasiliano che ha lasciato ancora fuori tutti gli esuberi, aggregando alcuni giovani della Next Gen, ma le rotazioni saranno in ogni caso molto limitate. Un aspetto che proprio non va giù ai tifosi, che nei commenti sui social ironizzano sulla scarsità della rosa a disposizione in questo momento. Qualcuno chiede l’annullamento della partita, altri invocano l’intervento rapido di Giuntoli sul mercato per rinforzare una squadra al momento numericamente assai risicata. Ecco i migliori messaggi apparsi sul web:

Giuntoliiiiii ci muoviamo a fare acquisti??🤦‍♀️ — Martina🌹🌻 (@Morretz97) August 10, 2024

Questa situazione è sinceramente imbarazzante, lo sarebbe a metà luglio, figuriamoci ora

Qualcuno svegli Giuntoli e lo faccia il prima possibile — Marco (@Marco562017) August 10, 2024

Raga se vi serve il decimo vengo io. — NicolussiMania (@Pessimista007) August 10, 2024

Siamo 4 Gatti — King Tognozzi 🇮🇹🇳🇬🇺🇲 (@AfoElu98) August 10, 2024

Siamo pochi anche per il Calcio a 5 — Michele Fusco (@mike_fusco) August 10, 2024