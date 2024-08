Allarme nel pre campionato: emergenza totale, cinque calciatori out

L’emergenza è totale per la squadra che nel pre campionato si ritrova già senza cinque calciatori: come stanno le cose e le prospettive per il futuro

Il pre campionato è una fase molto delicata della nuova stagione, il momento in cui tutte le rose si preparano alle fatiche che arriveranno e con la volontà di arrivare già al massimo all’inizio del campionato, e poi soprattutto a primavera, quando si decide chi andrà avanti e chi finirà senza trofei.

Avere degli infortuni in questa parte dell’anno può compromettere l’autunno e, quindi, è il primo fattore a cui stare attenti per i preparatori, lo staff medico e anche l’allenatore. In Italia, ne sappiamo qualcosa per ciò che ha accaduto lo scorso anno al Milan, dilaniato dai ko fino a Natale, e per le difficoltà che sta avendo quest’anno l’Inter – Inzaghi è già costretto a fronteggiare diversi forfait di natura muscolare.

In Spagna, però, c’è a chi è andata peggio e si tratta del Real Betis. Dopo aver mostrato un bel gioco nelle ultime stagioni, quest’anno le premesse non sono delle migliori, anche per diversi stop che tanno incidendo sulla preparazione per la Liga. Ben cinque giocatori, infatti, non hanno preso parte all’amichevole di oggi contro il Bayer Leverkusen, e alcuni sono nomi veramente pesanti.

Emergenza nel Real Betis: chi è rimasto a casa prima dell’ultima amichevole

Tra Bayer Leverkusen e Real Betis si sono sfidate due filosofie di gioco ben chiare, scandite dal possesso palla, dalla qualità e dalla volontà di far sempre male all’avversario, anche a costo di concedere qualcosa in più in difesa. Manuel Pellegrini ha avuto una buona notizia con l’arrivo in squadra di Ricardo Rodriguez, che si è svincolato dal Torino lo scorso giugno, ma ha dovuto fare a meno anche di cinque calciatore nella trasferta in Germania di oggi pomeriggio.

C’è l’assenza pesantissima di Isco, ma mancano anche Ayoze e Bakambu, che non sono partiti con il resto della squadra. Il malgascio e il congolese sono rimasti a Siviglia per proseguire la preparazione, mentre per Ayoze Pérez ci sono alla base anche motivazioni di calciomercato, dato che è sempre più vicino al Villarreal, pronto a pagare la sua clausola rescissoria di 4 milioni di euro.

Come se non bastasse, non è partito per la Germania anche il giovane difensore centrale Nobel Mendy, che si è infortunato mercoledì contro il Cadice. Infine, mancherà anche Ez Abde, che giovedì ha vinto la medaglia di bronzo il Marocco alle Olimpiadi. Forfait pesanti nell’ultima amichevole prima della Liga.