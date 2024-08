L’Inter di Oaktree non compra più: rifiutata un’altra offerta

L’Inter di Oaktree non compra più: è stata rifiutata un’altra offerta. L’indiscrezione di calciomercato e tutti gli aggiornamenti

Sono settimane piuttosto movimentate anche in casa Inter. Il pre-campionato dei campioni d’Italia, oltre a prestazioni non proprio brillanti, è infatti caratterizzato dagli infortuni dei big: dopo Taremi, Zielinski e Arnautovic, Simone Inzaghi perde per un problema muscolare anche de Vrij.

Un altro stop proprio in difesa, dove la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un altro rinforzo sul calciomercato. Uno degli ultimi nomi accostati al club nerazzurro è quello di Nathan Zeze, promettente difensore classe 2005 di proprietà del Nantes.

Secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, la società nerazzurra avrebbe già presentato un’offerta al Nantes da 15 milioni di euro più bonus per il 19enne. Il club che milita in Ligue 1, però, avrebbe detto no, rifiutando l’importante proposta dell’Inter.

Calciomercato Inter, il Nantes rifiuta l’offerta per il difensore Nathan Zeze

Su di lui sono segnalate anche i club della Premier League. Tuttavia, riferisce il portale francese, il calciatore avrebbe già fatto sapere di voler trasferirsi a Milano, pur non volendo entrare in conflitto con il Nantes proprietario del suo cartellino.

L’Inter, dunque, sembra intenzionata a fare sul serio per il classe 2005, ma oltre 15 milioni non bastano per convincere il Nantes a privarsi subito del proprio talento. Zeze è sotto contratto con la società francese fino al 2028: i dirigenti del Nantes sperano in un rilancio dalla Premier League.