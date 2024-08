Emergenza Inter, UFFICIALE un altro infortunio: Inzaghi perde il big

Emergenza Inter, è UFFICIALE un altro infortunio dopo quelli di Taremi, Zielinski e Arnautovic. Si ferma anche un difensore

L’allarme scattato negli ultimi giorni si trasforma in emergenza per l’Inter. Dopo Taremi, Zielinski ed Arnautovic, infatti, Simone Inzaghi deve fare i conti con un altro infortunio in questo pre-campionato.

L’Inter perde anche de Vrij: problema muscolare per il difensore olandese a circa una settimana dall’inizio della nuova stagione e dal debutto in campionato contro il Genoa. Come comunicato dal club nerazzurro attraverso una nota ufficiale, “Stefan de Vrij si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Si tratta del quarto infortunio muscolare del pre-campionato dell’Inter, che rischia così di presentarsi all’esordio in Serie A con numerose defezioni. Anche de Vrij è in forte dubbio per Genoa-Inter del prossimo sabato 17 agosto. Salvo sorprese l’ex Lazio sarà assente al debutto.