La ‘Giuntolata’ dopo Todibo: “Ecco il nuovo difensore” | ESCLUSIVO

La ‘Giuntolata’ dopo Todibo: “Ecco il nuovo difensore”. Cambia il mercato della Juventus dopo la beffa per Todibo. L’annuncio in esclusiva anche su Federico Chiesa

Sta per sfumare il trasferimento di Jean-Clair Todibo alla Juventus, visto il sorpasso delle ultime ore messo a segno dal West Ham. Già oggi dovrebbero svolgersi le visite mediche del difensore francese con gli Hammers.

Troppi per la Juve i 40 milioni di euro cash offerti dal West Ham al Nizza. Il rilancio ha convinto anche il calciatore, che ha sempre dato la sua preferenza alla Juventus ma, evidentemente, non voleva più aspettare. A TiAmoCalciomercato, sul canale Youtube di Calciomercato.it, è intervenuto Sergio Baldini di ‘Tuttosport’: “Il West Ham sembrava essersi defilato, Todibo voleva la Juventus. Nel momento in cui la Juve è arrivata a chiudere col Nizza, però, gli inglesi hanno fatto questo rilancio con Nizza e Todibo che ha completamente sparigliato il tavolo”.

Si pensa ora ai sostituti: “Lenglet? Giuntolata? Qualcosa mi aspetto perché il difensore è stato da inizio mercato uno degli obiettivi principali della Juventus. Non mi stupirei se a questo punto la Juve cercasse di chiudere prima altre operazioni, penso a Galeno, Nico Gonzalez, poi c’è il caso Koopmeiners, aspettando per il difensore gli ultimi giorni di mercato. Magari un prestito che può essere Lenglet, Kiwior dall’Arsenal, un altro possibile nome è quello di Sutalo dell’Ajax“.

Calciomercato Juve, l’annuncio su Chiesa: “Sarà separazione entro settembre”

In casa bianconera tiene sempre banco anche la situazione legata al futuro di Federico Chiesa. Per Baldini, alla fine, sarà separazione senza il rischio addio a parametro zero.

“La posizione della Juventus è chiara: Chiesa non rientra nel progetto ed è in uscita. Chiesa è fuori dal progetto, l’unica differenza con gli altri esuberi è che lui si allena in gruppo. – ha concluso il giornalista – Credo che alla fine prima del primo settembre ci sarà la separazione, immagino che alla fine qualcosa si muoverà e Chiesa andrà via dalla Juventus probabilmente negli ultimi giorni di mercato”.