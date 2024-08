Italia, caos Sky-Dazn: le prime tre giornate non trasmesse in tv

Con il mancato accordo sui diritti tv, in attesa della nuova offerta di Sky e Dazn, il rischio è di avere le prime 3-4 giornate al ‘buio’ ovvero non trasmesse

Manca ormai davvero pochissimo allo ‘start’ della nuova stagione di calcio in Italia. Questo sarà infatti l’ultimo weekend senza campionato, visto che tra una settimana è in programma la prima giornata di Serie A. Anche se ad aprire le danze sarà la B con il big match tra Brescia e Palermo di venerdì 16. Gli allenatori si preparano, così i calciatori e ovviamente i tifosi che torneranno allo stadio oppure davanti al televisore. Anche se il rischio di trovarsi uno schermo ‘nero‘, almeno metaforicamente, c’è ed è importante.

In particolare la situazione per la Serie B è abbastanza intricata per quanto riguarda il tema dei diritti tv. Il sito ufficiale della Lega B ha infatti pubblicato l’offerta al mercato per campionato, playoff e playout. Si tratta di pacchetti che non prevedono l’esclusività, in modo da avere invece un pacchetto globale e pareggiare soprattutto la cifra della scorsa stagione. Per lo scorso campionato ai club andarono 36 milioni in totale, arrivati da Sky e Dazn. Il pacchetto dirette global per l’Italia prevede 13 milioni di euro in caso di due licenziatari, 11 milioni nel caso fossero 3, 10 milioni per quattro o più. In più c’è il costo del segnale da corrispondere alla Lega B. Nessun “conferimento gratuito” dei diritti 2024/27, come sottolineato dalla stessa Lega B che ha smentito alcune indiscrezioni.

Caos diritti tv, la Serie B rischia di restare senza copertura televisiva

Si attendono ora i vari broadcaster e le loro offerte, ma il tempo ovviamente stringe e neanche poco visto che mancano sette giorni all’inizio della prima giornata. Come riporta ‘Tuttosport’, però, ora trapela pessimismo tra i club e il timore è che addirittura per le prime 3-4 giornate non ci sia nessuna copertura televisiva del campionato cadetto. Secondo il quotidiano uno scenario probabile è che a Sky e Dazn si aggiunga Amazon Prime, che trasmetterebbe a pagamento l’evento singolo oppure il pacchetto, con la regia della Lega B. In questo modo, partendo dai 26 milioni di Sky più Dazn, si proverebbe almeno a pareggiare i 36 milioni dello scorso anno. A questi poi si dovrebbero aggiungere anche altri 5 milioni per i diritti internazionali e altri 5 per derivanti dal betting.