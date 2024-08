Inter, altra tegola per Inzaghi: un altro big fuori causa

L’avvicinamento al campionato dell’Inter si complica sempre di più: problemi su problemi per Inzaghi, altra esclusione

Diversi infortuni, decisamente troppi, stanno segnando l’ultima fase di precampionato dell’Inter. I nerazzurri si trovano già con diverse assenze possibili in vista del debutto in Serie A di sabato 17 agosto in casa del Genoa, i grattacapi aumentano per Inzaghi.

Stamattina, le notizie negative sull’infortunio di Stefan de Vrij, a rischio per l’esordio stagionale ufficiale, in aggiunta agli stop di Taremi, Arnautovic e Zielinski. Inzaghi deve però monitorare anche le condizioni di Calhanoglu, che si è allenato a parte oggi per smaltire i tanti carichi di lavoro. Si deciderà solo all’ultimo se aggregarlo al gruppo per l’ultima amichevole, quella contro il Chelsea, ma il turco non dovrebbe avere problemi ad essere arruolabile per la prima di campionato.