Infortunio e debutto saltato: club in apprensione per l’attaccante

La nuova stagione di Serie A è ormai alle porte, ma gli infortuni tengono in apprensione gli allenatori

Si avvicina la prima giornata di campionato e con le partite di Coppa Italia già iniziate c’è da fare i conti con le prime defezioni stagionali.

Manca una settimana circa all’inizio del nuovo campionato di Serie A e gli allenatori di diverse squadre di massima serie devono già fare i conti con assenze, infortuni e defezioni. È il caso, ad esempio, di Alessandro Nesta, nuovo allenatore del Monza il quale ha raccolto la pesante eredità di Raffaele Palladino, a sua volta passato alla Fiorenti al posto di Vincenzo Italiano. Dopo due salvezze tranquille, la squadra brianzola proverà ad alzare l’asticella, provando a cullare il sogno di una clamorosa e storica qualificazione alle coppe europee.

E in questa parte iniziale della stagione, Alessandro Nesta sta facendo a meno di Milan Djuric: l’attaccante bosniaco, infatti, si è infortunato in occasione dell’ultima amichevole con il Sassuolo, quando ha rimediato una contusione alla costola che gli ha impedito di essere presente nella sfida con il Sud Tirol valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia allo U-Power Stadium, senza riuscire a recuperare in tempo neanche per accomodarsi in panchina e con Alessandro Nesta che ha così schierato in attacco Andrea Petagna, il quale resta in uscita di sbarco.

Monza, Djuric tra infortunio e mercato

Resta da capire se Milan Djuric recupererà o meno in tempo utile per la prima partita di campionato in programma sabato 17 agosto alle 20.45 sul campo dell’Empoli.

Intanto l’attaccante bosniaco – lo scorso anno autore di dieci gol e quattro assist realizzati con le maglie di Hellas Verona e Monza tra campionato di Serie A e Coppa Italia – resta al centro di molte voci di mercato. Il gigante di Tuzla da tempo, infatti, è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A e Serie B, in particolar modo Genoa e Sassuolo, ma il Monza non vuole privarsene a meno che non arrivi un sostituto all’altezza, dato che per Alessandro Nesta si tratta del centravanti titolare e di riferimento della sua squadra.