Da Madrid a Milano: blitz degli agenti per chiudere l’arrivo in Serie A

Gli agenti del calciatore sono a Milano: blitz per provare a chiudere il trasferimento in Serie A. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Il calciomercato estivo, già ricchissimo di colpi di scena, sta per entrare nelle sue ultime fasi decisive. Tanti club, big comprese, devono ancora completare le rose in vista dell’inizio della nuova stagione.

Un nome che continua ad essere accostato è quello di Hermoso, svincolato dopo il mancato rinnovo con l’Atletico Madrid. Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, il difensore era stato riproposto anche all’Inter, che fino ad oggi non aveva mosso passi concreti. Sulle sue tracce c’è anche il Milan dopo la trattativa definitivamente sfumata col Napoli di De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di ‘DAZN’, l’entourage di Hermoso è a Milano. In agenda ci sarebbero incontri sia con l’Inter che con il Milan, con cui i contatti sono aperti da tempo. Potrebbe essere una giornata chiave per il possibile arrivo in Italia dell’ex Atletico Madrid.

Calciomercato, l’entourage di Hermoso incontra Inter e Milan: le ultime

L’esperto 29enne non ha ancora scelto la sua prossima squadra dopo l’addio all’Atletico Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero così tornate in corsa anche Inter e Milan.

A frenare il Napoli, oltre alle mancate uscite di Natan o Juan Jesus, sono state le alte commissioni richieste dall’entourage, unite ai 4-5 milioni di euro di ingaggio ai quali ambisce l’ex Atletico Madrid. La palla passa ora ad Inter e Milan: sono giorni caldi anche per il futuro di Hermoso.