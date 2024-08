Abraham rossonero, arrivano i soldi per convincere la Roma

Futuro in rossonero per Tammy Abraham: ecco i soldi che possono convincere la Roma

Nonostante la presentazione di Alvaro Morata, il Milan non sembra intenzionato a fermarsi allo spagnolo come possibile colpo in attacco.

Il club rossonero sta ragionando con attenzione anche ad un altro possibile innesto da regalare a Paulo Fonseca. Diversi sono i nomi valutati dalla società rossonera. Uno dei profili più graditi è quello di Tammy Abraham. Il centravanti inglese può lasciare la Roma, sia per via dell’arrivo di Dovbyk, che è destinato ad indossare la maglia da titolare, sia per l’interesse nei suoi confronti, con la Roma che non lo considera un punto fermo. Abraham piace molto a Fonseca, che ha avuto modo di allenarlo in giallorosso e che vorrebbe averlo a disposizione volentieri anche in rossonero.

Roma, Bournemouth su Abraham: arriva il tesoretto

Non c’è però solo il Milan interessato a Tammy Abraham, che sarebbe finito nel mirino del Bournemouth. Il club inglese potrebbe infatti cedere Dominic Solanke e ricavare un tesoretto importante per lanciare l’assalto al giocatore della Roma.

Solanke è infatti finito nel mirino del Tottenham, che come sottolinea il ‘Mirror’ sarebbe pronto a versare 70 milioni di euro nelle casse del Bournemouth per assicurarsi le prestazioni del giocatore inglese. Solanke avrebbe già raggiunto un accordo con gli ‘Spurs’ ed è pronto a volare a Londra. Per una cifra altissima, che può portare un ricco tesoretto nelle casse dei ‘Cherries’. Il club rossonero potrebbe quindi investire parte del ricavato proprio per prelevare Abraham dalla Roma. Dall’Inghilterra sottolineano che il centravanti scuola Chelsea è uno dei primi nomi della lista del Bournemouth. Il tabloid inglese afferma che Abraham sarebbe felice di tornare in Inghilterra dopo la sua esperienza romana durata tre stagioni. Da capire però se, davanti all’ipotesi di approdare al Milan e giocare la Champions League, sotto la guida dal suo ex tecnico e insieme ai suoi ex compagni di squadra Tomori e Loftus-Cheek, Abraham preferirebbe il rossonero meneghino oppure quello inglese.