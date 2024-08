Morata-day: tifosi del Milan impazziti allo store in via Dante | VIDEO CM.IT

“Sono qui per vincere, vogliamo la seconda stella”. Così Morata nel giorno della presentazione come nuovo bomber del Milan

Milanisti in estasi per Alvaro Morata allo store in via Dante a Milano. Il nuovo bomber del Milan ha anche lanciato la maglia rossonera col suo nome e il numero 7, presa da uno dei tantissimi tifosi che lo stava acclamando qualche istante prima.

Per mettere le mani sul neo Campione d’Europa, che in Italia ha già giocato indossando la maglia della Juventus, il Milan ha pagato la clausola da circa 13 milioni di euro. Per lo spagnolo contratto quadriennale con opzione e ingaggio da circa 5 milioni a stagione.

🤩 Tifosi del #Milan già PAZZI di #Morata! 🔴⚫️ Il neo rossonero si affaccia per salutare i suoi nuovi tifosi ed esplode l’entusiasmo 🎥@MartinSa1988 pic.twitter.com/e0jhVVlQ9M — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 9, 2024

Morata è stato presentato stamane in conferenza stampa: “Sono qui per vincere – ha detto – vogliamo la seconda stella”.