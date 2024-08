Osimhen al Milan: l’incredibile annuncio del compagno di squadra

Il compagno di squadra ‘chiama’ Osimhen: le dichiarazioni che fanno sognare i tifosi. Tutti gli ultimi aggiornamenti sul centravanti nigeriano

Sono giornate caldissime anche per il mercato del Napoli. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, la priorità di Conte e del club resta la questione prima punta. Osimhen è sul mercato da mesi, ma i paletti imposti ai club di Premier League e le esigenze del Paris Saint-Germain stanno complicando la sua cessione.

Anche le big inglesi latitano a queste cifre ed aprirsi al mercato arabo è molto complesso: Osimhen, infatti, vuole restare in Europa. Il Napoli ha già pronto il suo sostituto, Romelu Lukaku, ma deve prima liberarsi del bomber nigeriano. Nelle ultime settimane si è così parlato anche del possibile scambio direttamente con il Chelsea Osimhen-Lukaku.

Stuzzicato sul suo connazionale, Samuel Chukwueze ha sorpreso tutti a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Vorrei chiudere gli occhi, riaprirli e vederlo qui al Milan. Gli dico sempre: “Sicuro che non vuoi venire?”. E lui: “Samuel, sai che è difficile…””. L’esterno nigeriano ‘chiama’ il connazionale, ma siamo ovviamente nel campo del fantamercato.

Calciomercato Milan, il connazionale Chukwueze sogna Osimhen: “Glielo dico sempre”

L’ipotesi Milan per Osimhen è di fatto impossibile per gli altissimi costi. Il Napoli sta accelerando con il Chelsea, trovando l’intesa economica per chiudere l’operazione d’acquisto di Romelu Lukaku.

Allo stesso tempo, Osimhen non si allena con i suoi compagni di squadra in ritiro e rimane in attesa. Il Napoli aspetta l’affondo decisivo di Paris Saint-Germain o Chelsea. Il sogno di Chukwueze, invece, sembra destinato a rimanere tale.