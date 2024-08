Effetto domino in attacco: Conte trema per Kvaratskhelia

Il debutto ufficiale del nuovo Napoli di Conte si avvicina. Intanto tornano in auge le voci sul futuro di Kvicha Kvaratskhelia

L’inizio ufficiale della stagione del Napoli è fissato per sabato 10 agosto con la sfida di Coppa Italia da giocare al Maradona contro il Modena. Subito una gara da dentro o fuori per la truppa di Antonio Conte, che è ancora in attesa di alcuni risvolti derivanti dal calciomercato.

Centrocampo ed attacco andranno ancora puntellati, con la vicenda Osimhen che continua a tenere banco senza essere ancora arrivati ad una soluzione definitiva che consenta agli azzurri di lanciare l’assalto definitivo a Romelu Lukaku. L’ingaggio del belga, che vorrebbe presto mettersi a disposizione di Conte, sarebbe legato all’addio del nigeriano in merito al quale gli ostacoli non mancano viste le problematiche relative alla cessione.

In attacco non è però l’unica grana che rischia di presentarsi alla porta azzurra visto che la situazione di Kvicha Kvaratskhelia, ritenuto incedibile a più riprese da Antonio Conte, può arricchirsi di un nuovo capitolo. “Khvicha resta. Sento perplessità, non bisogna averne. Sono stato categorico”, ha sentenziato l’allenatore pugliese, che non ha alcuna intenzione di privarsi del georgiano che ha da risolvere la grana contrattuale.

Il club, vista la scadenza al 2027, non ha fretta di negoziare il contratto di Kvara che attualmente percepisce 1,4 milioni a stagione più bonus. A settembre però ci sarà un incontro per provare a rinegoziare gli accordi e chiudere definitivamente ogni questione. Intanto dalla Spagna rilanciano timidamente il nome di una big di Premier.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia nel mirino del City: prezzo troppo alto

Secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’ il Manchester City potrebbe rimettere nel mirino lo stesso Kvaratskhelia vista la necessità di potenziare l’attacco.

La partenza di Julian Alvaraz verso l’Atletico ha quindi creato necessità offensiva alla compagine inglese che aveva ipotizzato tra le papabili opzioni anche i vari Eze e Rodrygo con quest’ultimo però molto difficile vista la sua importanza al Real Madrid.

Un’opzione che era rimasta paralizzata è quindi Kvaratskhelia, con il georgiano che piace molto a Guardiola: secondo la fonte iberica il club di Manchester proverà a prenderlo. Il problema principale è economico visto che il consiglio ritiene eccessivi gli oltre 100 milioni che il Napoli chiede per l’esterno. Kvara dal canto suo arriva da una stagione particolare nella quale dal punto di vista strettamente numerico ha comunque collezionato ben 11 gol e 8 assist in Serie A.