Lite con un dirigente: calciatore licenziato dal top club

Il giocatore viene licenziato, la lite con un dirigente gli costa caro: la decisione della società è irrevocabile

Fase delicatissima, quella della preparazione prestagionale, in cui nessun dettaglio può essere lasciato al caso. Sale la tensione agonistica e in qualche caso possono verificarsi episodi di tensione vera e propria all’interno delle squadre, con decisioni anche clamorose.

Al Marsiglia, è giunta la parola fine per l’avventura di Mbemba con il club francese. Il giocatore era già ai margini, ma adesso per lui è arrivato il licenziamento. Decisione irrevocabile da parte del club, dopo che il giocatore ha avuto una lite con un membro del management del club vicino al presidente Longoria e al team manager Benatia. Mbemba lascia il club con effetto immediato, non farà più parte della squadra di Roberto De Zerbi. Il congolese dice addio dopo due stagioni e 83 presenze totali con l’OM.