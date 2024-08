Inter, ‘giallo’ infortunio Mkhitaryan: come stanno le cose

Rumors circa un possibile problema fisico per Mkhitaryan, che contro l’Al-Ittihad figura tra le riserve. Ecco la verità

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Al Ittihad si è sparsa la voce di un possibile infortunio di Mkhitaryan, il quale nella distinta ufficiale figura tra le riserve. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, però, il tuttocampista armeno non ha alcun problema di natura fisica, tanto è vero che ha partecipato insieme ai compagni alla fase di riscaldamento.

La scelta di mandarlo in panchina è dovuta al fatto che fra quattro giorni i nerazzurri dovranno giocare in casa del Chelsea quella che sarà l’ultima amichevole della pre-season interista, prima dell’esordio in Serie A contro il Genoa sabato 16 agosto al ‘Ferraris’.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-AL ITTIHAD

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 11 Correa. In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 24 Salcedo, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 47 Fontanarosa, 52 Berenbruch, 57 Quieto. Allenatore: Simone Inzaghi.

AL-ITTIHAD (4-3-3): 1 Rajkovic; 37 Alsqoor, 25 Almusa, 5 Luiz Felipe, 15 Kadesh; 8 Fabinho, 16 F. Alghamdi, 14 Alnashri; 19 Diaby, 9 Benzema, 10 Aouar. In panchina: 33 Almahasnah, 88 Almermesh, 7 Kanté, 11 Jota, 13 Alshenqity, 17 Alshafi, 21 Al-sheri, 24 Aloboud, 27 A. Alghamdi, 41 Fallath, 42 Faqihy, 77 Hawsawi, 80 H. Alghamdi. Allenatore: Laurent Blanc