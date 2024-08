Coman, ritorno alla Juventus: è diventato un’occasione

La Juventus può sognare il clamoroso ritorno di Kingsley Coman in bianconero: c’è un’opportunità da sfruttare

Ha vestito la maglia della Juventus per poco più di una stagione, un decennio fa, ma aveva mostrato, in bianconero, grandi colpi. Esplodendo altrove e rappresentando uno dei grandi rimpianti della tifoseria, per una cessione in prestito e con riscatto a favore del Bayern Monaco che sembrò troppo affrettata. Kingsley Coman è stato forse uno dei pochi errori di valutazione rimproverati a Marotta nel corso della sua avventura torinese.

In Baviera, è stato protagonista di stagioni ad altissimo livello, confermando tutto il bene che si diceva su di lui. Ora, però, gli scenari sembrano essere leggermente cambiati. Il giocatore non pare essere nei piani di Vincent Kompany e per questo, come riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, il Bayern apre a una sua cessione in prestito, con diritto o obbligo di riscatto.

Il giocatore è stato proposto al Psg, che però ha sondato il terreno, finora, senza affondare. La Juventus, alla ricerca di un attaccante esterno di livello, potrebbe a questo punto provare ad approfittarne e regalarsi un colpaccio a prezzo di saldo. I tifosi tornano a sognare di rivedere con la loro maglia uno dei talenti più fulgidi passati dalle parti dello Stadium.