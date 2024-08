Colpo Juve in Portogallo: 25 milioni per il sostituto di Chiesa

Giuntoli accelera per il nuovo esterno, chiamato a rimpiazzare l’epurato e partente Chiesa. Scelta fatta per la Juventus

La storia tra Federico Chiesa e la Juventus sta finendo nel peggior modo possibile. Sul futuro del classe ’97 sono attese novità a breve, considerato che a giorni tornerà in Italia il suo agente Fali Ramadani. Cristiano Giuntoli sta facendo di tutto e di più pur di cedere il figlio d’arte in questo calciomercato estivo: l’obiettivo è scongiurare l’addio a zero fra un anno, peggio ancora la firma con l’Inter da svincolato e quindi a costo zero.

Per Chiesa si è riaperta la pista Roma, o forse meglio dire che quella giallorossa non si è mai chiusa del tutto, mentre in queste ore è stata lanciata l’ipotesi Barcellona. Il catalano ‘Sport’ ha scritto che l’esterno è stato proposto ai blaugrana, ma come raccolto da Calciomercato.it, il 27enne non rappresenta una priorità per Laporta e soci. L’obiettivo numero uno è Dani Olmo del Lipsia, tempo fa nei radar pure della stessa Juventus: il croato ormai a un passo dal Barça.

Ma chi al posto di Chiesa? Giuntoli è al lavoro per più profili, con un occhio di riguardo per gli esterni del Porto: Franciso Conceicao e, soprattutto, Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno, noto semplicemente come Galeno.

Proprio il classe ’97 brasiliano, con passaporto portoghese, è il vincitore del sondaggio X di CM.IT: “Juventus a caccia di esterni. Quale sarebbe il colpo migliore per i bianconeri?”, abbiamo chiesto ai nostri followers.

📊MOMENTO SONDAGGIO#Juventus a caccia di esterni. Quale sarebbe il colpo migliore per i bianconeri❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 6, 2024

Valutato 35 milioni di euro dal Porto, con la Juventus che però non vuole andare oltre i 25, Galeno ha preso il 44,1% dei voti, battendo in primis Nico Gonzalez della Fiorentina (30,6%). E poi Raphinha del Barcellona (18%) e il compagno di squadra, il sopracitato Conceicao, il quale ha ottenuto il misero e restante 7,2%.