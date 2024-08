Blitz per Cristante: può lasciare la Roma per oltre 20 milioni

Colpo di scena Cristante, può lasciare la Roma per oltre 20 milioni di euro. ‘Minaccia’ dalla Premier League: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato estivo della nuova Roma di Daniele De Rossi non è ancora concluso. Lo ha annunciato lo stesso allenatore giallorosso negli scorsi giorni.

“Ho la fortuna di avere una società alle spalle che fa investimenti di questo tipo e io ho la pazienza, che nessuno ha in questa città, di aspettarne anche altri perché so che arriveranno. Perché questa società vuole fare le cose fatte bene”. De Rossi attende altri rinforzi e ha fatto sognare i tifosi giallorossi anche su Federico Chiesa: “Cercheremo di inserire il più possibile giocatori esterni alti che occupino l’ampiezza”.

L’agente del calciatore sarà in Italia in settimana per un confronto allargato con la Juventus, come anticipato da Calciomercato.it. La Roma è tornata in corsa ed è pronta ad approfittare dell’occasione Chiesa. Nel frattempo, però, arrivano nuove indiscrezioni riguardanti il mercato in uscita. La Premier League, infatti, sarebbe piombata su Bryan Cristante.

Calciomercato Roma, Aston Villa su Cristante: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, l’Aston Villa di Unai Emery ha messo nel mirino Cristante per rinforzare il centrocampo in vista della partecipazione alla prossima Champions League.

Il portale spagnolo parla di cifre comprese tra i 23 e i 29 milioni di euro bonus compresi per il centrocampista della Nazionale italiana. Sulle sue tracce è segnalato anche l’Atletico Madrid, ma i Villans sarebbero intenzionati a provarci per la colonna giallorossa. La posizione della Roma è piuttosto chiara: Cristante è fondamentale per De Rossi e sarà ceduto solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile.